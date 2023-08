LNH: ces joueurs autonomes connus demeurent sans contrat

Plusieurs semaines après l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 1er juillet, quelques noms bien en vue demeurent libres comme l’air à l’approche des camps d’entraînement prévus le mois prochain.

Si certains jonglent avec l’idée de mettre un terme à leur carrière, d’autres se croisent les doigts pour recevoir une offre contractuelle suffisamment satisfaisante à leurs yeux. Voici donc des patineurs qui n’ont officiellement pas de port d’attache en prévision de la campagne 2023-2024.

-Patrick Kane

Photo Martin Chevalier / JdeM

L’opération à la hanche subie par le vétéran de 34 ans semble avoir modéré les ardeurs des organisations de la LNH à son égard. Effectivement, Patrick Kane manquera vraisemblablement plusieurs semaines d’activités et des observateurs évoquent d’ailleurs un retour au jeu en décembre. Toutefois, s’il revient en pleine forme, il devrait constituer un atout fiable en attaque pour sa prochaine équipe. Il faut s’attendre à voir l’Américain tenter sa chance au sein d’un club aspirant à la coupe Stanley, qu’il a remportée trois fois avec les Blackhawks de Chicago.

-Jonathan Toews

Photo Stacy Revere/AFP

D’après de nombreux experts, la retraite représentera la voie empruntée par l’ancien coéquipier de Kane dans la Ville des vents. Même si Connor Bedard vient de débarquer en Illinois, le capitaine des Hawks ne reviendra pas dans le groupe dirigé par l’instructeur-chef Luke Richardson. Cette semaine, le site Daily Faceoff et son journaliste Frank Seravalli ont rapporté que Jonathan Toews se retirera prochainement. Si tel est le cas, ce sera la fin d’un parcours ponctué d’un trophée Conn-Smythe et d’un Frank-Selke, ainsi que des trois coupes obtenues par Chicago entre 2010 et 2015.

-Maxime Comtois

Photo Derek Leung/AFP

Le Québécois s’est retrouvé parmi les joueurs autonomes sans compensation après que les Ducks d’Anaheim eurent renoncé à lui soumettre une offre qualificative. Les blessures n’aidant pas la cause, la production de Maxime Comtois a encaissé une baisse significative dans les deux dernières années. Le hockeyeur s’est contenté d’un total de 35 points en 116 joutes. Celui ayant œuvré dans une formation qui a éprouvé des difficultés à gagner pourrait débarquer chez les Sharks, qui pourraient se montrer intéressés à l’acquérir, d’après le site San Jose Hockey Now.

-Tomas Tatar

Photo Elsa/AFP

Encore une fois inefficace en séries éliminatoires cette année, l’ancien attaquant du Tricolore n’a pas encore trouvé preneur après avoir terminé son pacte de deux ans avec les Devils du New Jersey. Son perpétuel rendement anémique en phase d’après-saison laisse planer de sérieux doutes dans l’esprit des dirigeants d’équipe, même si Tomas Tatar revendique 455 points en carrière durant le calendrier régulier. L’expert du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a associé son nom aux Penguins de Pittsburgh récemment.

-David Krejci

Photo Mike Ehrmann/AFP

Tout comme Toews et son ex-comparse des Bruins de Boston Patrice Bergeron, le Tchèque pourrait laisser ses patins au rancart pour de bon. Au site sport.cz, il a dit avoir besoin de davantage de temps afin de déterminer la suite, lui qui a passé une année dans son pays en 2021-2022. Cependant, avec la retraite confirmée du Québécois, David Krejci risque bien de l’imiter. Après tout, il n’a plus rien à prouver après avoir aidé les Oursons à amasser 65 gains et 135 points lors de la dernière campagne. Le pivot a montré qu’il peut en revanche encore produire, car il a accumulé 56 points en 70 affrontements.

-Phil Kessel

Photo Ethan Miller/AFP

Pour ce qui est de l’ailier américain, la retraite ne figure pas dans ses carnets, comme il l’a mentionné précédemment aux journalistes. Même s’il vient de remporter la coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas, il a encore faim de victoires et pas seulement de hot-dogs qu’il aime enfiler de temps en temps. Limité à quatre matchs pendant le parcours fructueux des siens, Phil Kessel a de bonnes chances de revenir au Nevada. L’an passé, il a paraphé une entente d’un an et de 1,5 million $; le tout a été scellé le 24 août 2022.

-Zach Parisé

Photo Bruce Bennett/AFP

À l’image d’autres noms évoqués ici, Zach Parisé pourrait avoir disputé son dernier match dans la LNH. Une telle décision risque de décevoir les joueurs des Islanders de New York l’ayant côtoyé dans les deux dernières années. En dépit d’une diminution de production, il a encore le talent requis pour contribuer offensivement : il a atteint le plateau des 20 buts pour une 11e fois en 2022-2023. Un retour reste possible et s’il choisit cette direction, l’athlète de 38 ans signera probablement un contrat d’un an comprenant des bonis de performance reliés au nombre de parties jouées.