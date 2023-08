L'offensive des Cubs s'amuse face aux Jays

Les Blue Jays de Toronto ont débuté du mauvais pied leur série de trois rencontres face aux Cubs de Chicago puisqu’ils ont subi une défaite de 6 à 2 vendredi, au Rogers Center de Toronto.

L’attaque des Jays connait beaucoup de difficultés ces temps-ci puisqu’ils ont inscrit seulement cinq points à leurs quatre dernières sorties.

Les visiteurs se sont mis en marche dès la manche initiale en inscrivant trois points. Cody Bellinger et Nico Hoerner ont d’ailleurs étiré les bras pendant cette manche.

Les Cubs en ont remis en quatrième manche en ajoutant trois autres points au tableau indicateur. Seiya Suzuki a tout d’abord frappé un double dans la gauche qui a permis à deux de ses coéquipiers de venir marquer. Par la suite, le voltigeur de centre Mike Tauchman a placé la balle en lieu sûr au champ centre et Suzuki a par la suite croisé la plaque.

Alejandro Kirk et Brandon Belt ont été les seuls à inscrire les Jays au pointage pendant le duel. Kirk a produit un point sur un simple en quatrième manche tandis que Belt a mis en banque sa 11e longue balle de la saison.

Avant la rencontre, les Jays ont envoyé dans les mineurs le finaliste au trophée Cy-Young en 2022 Alek Manoah.

Le lanceur droitier éprouve énormément de difficultés au monticule cette année et ira retrouver sa confiance dans les rangs AAA, à Buffalo. C’est plusieurs crans plus haut que sa dernière rétrogradation, en juin, quand il avait été envoyé dans la Ligue des complexes d’entraînement de la Floride.

À son plus récent départ, jeudi soir contre les Guardians de Cleveland, Manoah a permis quatre points et quatre coups sûrs en autant de manches de travail. Sa moyenne de points mérités est passée à 5,87 et il montre un dossier de 3-9.

Sans l’artilleur de 25 ans, les Jays poursuivront la saison avec une rotation de cinq lanceurs partants. Kevin Gausman, Jose Berrios, Yusei Kikuchi et Hyun-jin Ryu. Ils ont aussi rappelé le droitier Hagen Danner des rangs AAA.

Les hommes de John Schneider auront l’occasion de se racheter samedi puisqu’ils feront de nouveau face à ces mêmes Cubs. De plus, l'ancien frappeur de puissance des Jays Jose Bautista sera honoré avant la rencontre.

Une cuisante défaite pour Édouard Julien et les Twins

Les Phillies de Philadelphie n’ont fait qu’une bouchée des Twins du Minnesota vendredi soir grâce à un gain de 13 à 2 au Citizens Bank Park de Philadelphie.

Le Minnesota enregistre ainsi un quatrième revers consécutif.

Le Québécois Édouard Julien a fait son entrée dans le match en septième manche en remplaçant Carlos Correa à l’arrêt-court. Julien a effectué une seule apparition au bâton et il a obtenu un but sur balle en huitième manche.