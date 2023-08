Omnium Banque Nationale de Montréal: le petit calepin de Iga Swiatek

Si vous êtes un spectateur attentif, vous avez peut-être remarqué que Iga Swiatek avait quitté le court après la première manche avec un carnet de notes pour se rendre à sa pause toilette.

Mais qu’est-ce que la numéro un mondiale écrit dans ce petit cahier?

«Il fallait que je me remémore les éléments clés pour pouvoir continuer à faire ces mêmes choses qui avaient fonctionné avant le deuxième set, a-t-elle répondu à une collègue journaliste vendredi. Mais [ce n’est] rien de spécial, franchement. Pendant le match, on peut penser à beaucoup de choses et je veux toujours commencer un set de la même façon dont j’ai terminé celui que je viens de gagner.»

Voilà pour la petite histoire du calepin.

Toujours la même routine

Swiatek a également raconté à quoi ressemble sa routine d’avant-match.

«J’ai toujours la même. Vingt minutes avant [la rencontre], je commence avec un échauffement assez intense avec les écouteurs sur mes oreilles. J’ai cette liste de chansons rock 'n' roll que j’écoute et je vais aux toilettes. Ensuite, je vais sur le court.»

Il s’agit d’une recette gagnante, qui lui a permis de mettre la main sur quatre trophées cette saison; chez elle à Warsaw en Pologne, à Stuttgart en Allemagne et à Doha au Qatar. Swiatek a de plus défendu avec succès ton titre à Roland-Garros.

À Montréal, elle est à la recherche d’une première couronne en sol canadien.