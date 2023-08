Omnium Banque Nationale de Montréal: Leylah Annie Fernandez encensée par ses paires

Depuis le début de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, Leylah Annie Fernandez a été sous les feux des projecteurs et plusieurs athlètes ou anciennes joueuses lui ont lancé des fleurs. En voici un résumé.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale : les frissons de Leylah Annie Fernandez à Montréal

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale de Montréal: le beau parcours de Leylah Annie Fernandez prend fin

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale de Montréal: les mots que Leylah Annie Fernandez se dit quand elle fait face au mur

«En espérant qu’elle puisse prendre un peu de recul et se concentrer sur tout le positif qu’il y a à retenir de son parcours. [...] Je pense qu’elle a adoré son expérience avec le public montréalais et espérons que cette espèce d’énergie-là qui est passé entre le public et elle puisse la lancer dans les prochaines semaines. Ce n’est pas rare qu’on connaît un bon tournoi et qu’après on voit l’impact dans les semaines à venir. Hier après son match, j’ai eu la chance de lui dire qu’on a déjà hâte de l’accueillir dans deux ans.» -Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal et ancienne joueuse professionnelle

«Elle a beaucoup de talent. Nous nous sommes entraînées ensemble une ou deux fois. Elle peut faire des coups droits qui vont très vite, on ne s’y attend pas quand on la voit. Mais elle sait le faire et elle frappe la balle très tôt. Elle sait aussi être proactive et mettre de la pression sur son adversaire.» - Iga Swiatek, numéro 1 mondiale

«Je signe des autographes en tant que moi-même, mais occasionnellement, j’en signe en tant Sloane [Stephens], Venus [Williams], Serena [Williams], Taylor [Townsend], Alycia [Parks], et hier, j’ai eu Leylah pour la première fois!» - Coco Gauff, 7e mondiale

«Elle a une excellente attitude sur le terrain, c’est une incroyable compétitrice. Je crois qu’elle est très bonne pour notre sport. Quand on la regarder jouer, on sent qu'on fait partie du spectacle, on se sent impliqué. [...] Elle transmet son énergie et on veut l'encourager. Chaque fois que je la vois sur le terrain, je me range toujours derrière elle, car on ressent quelque chose avec elle.» - Venus Williams, ancienne numéro 1 mondiale

«Ce n’est jamais facile d’affronter la favorite du public parce qu’elle joue à domicile. Cela aide énormément la joueuse locale d’avoir beaucoup de fans, ce qu'on comprend parfaitement.» - Danielle Collins, 48e mondiale, qui a éliminé Leylah

«Leylah a mieux joué. Je crois qu’elle le méritait parce qu’elle a été plus agressive, et dans les moments difficiles, elle a été meilleure que moi. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. C’est spécial pour elle de jouer à la maison.» - Beatriz Haddad Maia, 12e mondiale, battue par Fernandez au deuxième tour

«C’était vraiment amusant de jouer sur le central. C’est ma première présence au tournoi canadien, alors c’était définitivement une belle expérience. Ça ne s’est terminé comme je l’aurais souhaité, et je n’ai pas performé que je le voulais, mais Leylah a vraiment bien joué. Au final, elle a conclu en force pour l’emporter.» - Peyton Stearns, première adversaire de Fernandez et issue des qualifications

«Ça m’a pris 10 ans pour comprendre [qu’une carrière, ça passe vite] et elle comprend déjà tout. Quand tu aimes gagner, ce n’est pas la même adrénaline que tu vas retrouver en jouant aux cartes ou au ping-pong.» - Marie-Ève Pelletier, analyste à TVA Sports et ancienne joueuse professionnelle

-Avec la collaboration de Dave Lévesque