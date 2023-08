Pierre Bruneau et sa conjointe reviennent d’un voyage autour du monde de 6 mois

Il y a quelques semaines, Pierre Bruneau et Ginette St-Cyr sont revenus à la maison après avoir parcouru une bonne partie du monde.

«Nous avons une belle vie. Imaginez-vous: nous avons été partis six mois!» L’Alaska et San Francisco ont été leurs toutes dernières destinations. Madame Cyr a un faible «pour la jungle»: «J’ai particulièrement aimé nos séjours au Zimbabwe et au Botswana.»

