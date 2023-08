Prolonger vos vacances avec ces 7 adresses gourmandes sur la route des Cantons

Que ce soit pour 24 h, 48 h ou 72 h, prendre de l’air dans les Cantons-de-l’Est est toujours une bonne idée. Entre montagnes et lacs, une abondance de producteurs et d’artisans n’attend que vous pour partager leur passion et leur savoir-faire. Du fromager jusqu’au vigneron, en passant par une dégustation de spiritueux et une séance de détente ultime au spa, voici quelques suggestions (et coups de cœur personnels) pour une virée gourmande dans la région des Cantons-de-l’Est.

Fromagerie La Station

Photo le cuisinomane

Vous avez toujours voulu savoir où et comment se fabriquait le fromage Alfred le Fermier, lauréat de nombreuses distinctions, dont le meilleur fromage au lait cru au Québec en 2019. En plus d’avoir l’occasion de le déguster – aux côtés de toute la famille, ainsi que d’autres fromages exclusifs en vente uniquement à la fromagerie –, apprenez les subtilités de la fabrication au fil d’un parcours interactif intérieur et extérieur à l’Économusée de la fromagerie fermière, ouvert tous les jours, de l’ouverture à la fermeture de la boutique. Après la visite libre, si vous êtes chanceux, vous pourriez même voir à l’œuvre Simon-Pierre, fromager et fils de la quatrième génération, en train de confectionner une future meule. Assurez-vous de goûter au fromage Le Hatley Grand Cru, et de repartir avec un morceau s’il est en stock !

fromagerielastation.com

440 chemin de Hatley, Compton

Le Circuit des Brasseurs

Photo Knowlton Co

Les mordus de bières de microbrasseries québécoises voudront jeter un œil attentif à la carte du circuit Brasseurs des Cantons pour savoir si une, deux ou trois adresses peuvent facilement s’inclure à votre escapade. On compte plus d’une trentaine d’artisans brasseurs aux quatre coins de la région, tous prêts à vous accueillir pour une séance de dégustation de leurs dernières créations.

Fromagerie Nouvelle France et le Marché Locavore

Photo Tourisme Cantons-de-l’Est

C’est à Racine, à moins de 30 minutes du Parc national du Mont-Orford, que le marché Locavore prend vie. Chapeauté par des artisans du coin, ce rendez-vous hebdomadaire fait honneur aux petits producteurs de Racine et du Val Saint-François, du fromager jusqu’au maraîcher. Si vous ratez le rendez-vous du samedi, la Maison du marché, ouverte du mercredi au dimanche, propose café, viennoiseries et plusieurs produits locaux. Avec la fromagerie Nouvelle France adjacente, ce sera aussi le temps de renflouer votre frigo en fromages du Québec, incluant un de mes favoris, le Zacharie Cloutier.

marchelocavore.com

154 A, route 222, Racine

Visiter un ou quelques vignobles

Photo fournie par le Vignoble de la Bauge

Une marche à travers les vignes, un petit verre tout en étant confortablement installé sur la terrasse, une visite du chai accompagné de l’artiste qui aura pensé ces beaux jus. Voici une belle manière de s’initier, ou de poursuivre la découverte des vins du Québec ! Avec 22 vignobles certifiés s’étirant sur 140 kilomètres, la Route des vins Brome-Missisquoi est la plus riche en matière de production de vin au Québec. Comme il faut faire des choix, mes sélections personnelles s’arrêteront sur le Vignoble de la Bauge, le Vignoble l’Ardennais, le Vignoble du Ruisseau, ainsi qu’Union Libre. Si vous poursuivez la route vers Sherbrooke, il faudra vous arrêter au Domaine Bergeville, pilier des vins mousseux biologiques en méthode traditionnelle au Québec !

Spa du Manoir Hovey

Photo fournie par le Manoir Hovey

Officiellement inauguré il y a à peine quelques semaines, le tant attendu Spa du Manoir Hovey est maintenant chose du présent et accueille tant les pensionnaires de l’hôtel que des visiteurs qui ne résident pas au Manoir. Niché au bord du lac Massawippi et entouré de la forêt sauvage, le spa propose une expérience thermale haut de gamme alliant sauna humide, salle d’exfoliation et douche froide, sauna sec, spas, ainsi que quelques salles de détente intérieures et extérieures. L’espace compte également une piscine quatre-saisons chauffée, sans oublier les six salles de soins où massages, manucure, pédicure et nombreux traitements maison sont offerts. Verre de champagne ou de Margarita en main – tout en grignotant les bouchées préparées par l’équipe –, il y a de quoi passer une demi-journée de détente inoubliable ! Trois suites avec vue sur le lac ont été aménagées à même le spa, pour un vrai séjour de rêve.

manoirhovey.com/fr/spa/le-spa/

575, rue Hovey, North Hatley

Laiterie La Pinte

Photo le cuisinomane

D’une salle de quilles de quartier à une laiterie locale consciente de ses bêtes et de l’environnement, La Pinte est certainement une fierté des Cantons-de-l’Est. Outre qu’il est vendu en bouteilles de verre – permettant ainsi de préserver le goût, en plus d’être plus écologique –, ce lait provient de vaches Jersey, dont les plus-values sont nombreuses tant pour ce qui touche aux nutriments (plus de protéines, de gras et de calcium) que pour la planète (empreinte écologique inférieure). Dans la boutique et dans le lieu de production, on peut se procurer plusieurs autres produits exclusifs comme du caramel, du dulce de leche, ainsi que mes coups de cœur, le riz au lait et les yogourts aux fruits de saison. Paraît-il que le milkshake est un incontournable !

lapinte.ca

1060, rue Westmount, Ayer’s Cliff

Distillerie Comont et Atelier Tréma

Photo le cuisinomane

Photo le cuisinomane

Si vous roulez à proximité de la petite ville de Bedford, il peut valoir la peine de s’y arrêter pour prendre une pause-café à l’Atelier Tréma, suivie d’une dégustation de produits de la distillerie Comont – ou vice-versa. L’Atelier Tréma est un atelier-boutique de céramique et des arts de la table, avec un espace café tout aussi invitant que la salle de démonstration. On peut casser la croûte avec une salade, un grilled-cheese ou simplement avec un café et une pâtisserie. À 100 mètres de là, la distillerie Comont, fondée par un adorable jeune couple, nous ouvre ses portes en offrant une visite guidée accompagnée d’une dégustation, ou simplement la possibilité de déguster, confortablement assis dans le lounge, les spiritueux faits sur place (gins, spiritueux d’agave, liqueurs) ainsi que la gamme des cocktails prêts-à-boire – incluant ceux qui ne sont pas en vente à la SAQ.

comont.ca

110, rue de la Rivière, Bedford

ateliertrema.com

133, rue de la Rivière, Bedford