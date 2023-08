Savoir réagir en cas de séquestration : conseils d’un expert en sécurité

Une récente opération policière spectaculaire sur le Plateau Mont-Royal a mis en lumière le problème alarmant des séquestrations. Deux jeunes de 19 ans ont été arrêtés pour avoir séquestré et agressé sexuellement un homme pendant des heures. Stéphane Wall, ex-formateur en usage judicieux de la force au SPVM, partage des conseils cruciaux pour faire face à de telles situations.

Wall souligne d'abord que la vigilance est essentielle. «Si vous vous sentez suivi dans la rue, ne restez pas isolé. Rapprochez-vous d’un groupe de personnes pour dissuader les suspects. »

Écoutez Stéphane Wall , ex-formateur en usage judicieux de la force au SPVM, en entrevue sur la plateforme audio QUB radio :

En cas de séquestration, il recommande de profiter du moment opportun pour attaquer et fuir « En cas d’attaque, il faut réagir avec détermination et fermeté. Crier, frapper avec force et viser les zones vulnérables du corps comme les parties génitales, le plexus de la gorge et les yeux », ajoute-t-il. Il insiste sur la nécessité de ne pas tomber dans la vengeance et de rester dans les limites de la légitime défense.

Wall clarifie que le cerveau peut réagir lentement à la menace, donc il faut agir rapidement et avec détermination.

En résumé, l’autodéfense exige de savoir quand agir, où cibler et comment agir avec proportionnalité pour assurer sa sécurité personnelle.

N.B. Ce texte a été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle à partir de l'entrevue audio de QUB radio.