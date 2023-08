Taylor Swift annonce le réenregistrement de «1989»

Taylor Swift a officiellement annoncé le réenregistrement de 1989.

Les fans avaient supposé que la chanteuse annoncerait le réenregistrement lors de la dernière soirée de sa résidence de six spectacles au SoFi Stadium le 8 août, qui est écrit 8/9 en Amérique.

Tout au long du concert, elle a troqué ses costumes habituels pour des tenues bleues, la couleur emblématique de 1989, et a finalement annoncé 1989 (Taylor's Version) pendant la partie acoustique de la chanson surprise du concert.

« Nous voici donc au dernier soir de la partie américaine de la tournée Eras, au huitième mois de l'année et au neuvième jour. Remarquez qu'il y a de nouvelles tenues dans le spectacle... », a-t-elle lancé, provoquant les cris de la foule.

« Il y a quelque chose que j'ai prévu depuis très, très, très, très longtemps et de façon ridiculement embarrassante. Et je pense qu'au lieu de vous en parler, je vais vous montrer quelque chose qu'il me tarde de vous présenter », a-t-elle déclaré, alors que l'écran affichait la pochette de l'album et sa date de sortie - le 27 octobre.

Elle a ensuite interprété New Romantics, la seule chanson de 1989 qu'elle n'avait pas encore jouée dans le cadre de la section des chansons surprises.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a écrit : « Surprise !!! 1989 (Taylor's Version) est en route pour vous. L'album 1989 a changé ma vie d'innombrables façons, et c'est avec une telle excitation que je vous annonce que ma version de l'album sortira le 27 octobre. »

La nouvelle arrive un peu plus d'un mois après que Taylor a sorti Speak Now (Taylor's Version). Elle doit encore réenregistrer Reputation et son premier album éponyme.