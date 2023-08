Un ambitieux réseau de satellites sera développé au Québec

Retardé depuis longtemps, l’ambitieux projet de satellites en orbite terrestre basse de Télésat ira finalement de l’avant, ce qui donnera du travail à l’usine québécoise de la firme aérospatiale MDA.

Télésat a confirmé vendredi l’octroi d’un contrat de 2,1 G$ à MDA pour la construction de 198 satellites. Ceux-ci seront conçus, assemblés et testés aux installations de l’entreprise ontarienne situées à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Il s’agit du plus important contrat jamais décroché par MDA.

Capture d'écran Télésat

Télésat a par ailleurs annoncé vendredi avoir bouclé le financement pour son projet de satellites en orbite terrestre basse, baptisé Lightspeed. Le coût total de celui-ci s’élève désormais à 3,5 G$ US, soit 2 G$ US de moins que ce qui avait été précédemment annoncé. Le nombre de satellites du réseau a été revu à la baisse, passant de 298 à 198.

Rappelons que le gouvernement Legault avait dévoilé une aide financière de 450 millions à Télésat et à MDA en février 2021. Télésat avait alors promis d’installer à Gatineau, non loin de son siège social d’Ottawa, les centres d’exploitation et de commande du futur réseau. La création de 320 emplois avait été évoquée.