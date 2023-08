Un enfant tué par une frappe russe dans l'ouest de l'Ukraine

Un enfant de huit ans a été tué vendredi par un missile russe dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, une partie du pays rarement visée et située à des centaines de kilomètres du front.

• À lire aussi: Ukraine: au moins un mort et 11 blessés après une frappe russe sur Zaporijjia

• À lire aussi: Ukraine: l'avancée russe force des évacuations à Kharkiv

• À lire aussi: Russie: deux morts dans un bombardement ukrainien

«Le 11 août vers 11 h du matin (8 h GMT), l'armée russe a tiré des missiles en direction d'infrastructures de la région d'Ivano-Frankivsk», a indiqué le bureau du procureur général sur Telegram.

Selon la même source, un des missiles est tombé sur une maison dans laquelle se trouvait une famille avec trois enfants.

«Un garçon de huit ans est mort à cause du bombardement», a conclu le parquet, qui indique que les sauveteurs cherchent à déterminer s'il y a d'autres victimes sous les décombres.

Selon la cheffe de l'administration régionale, Svitlana Onychtchouk, l'enfant, blessé, avait été transporté à l'hôpital dans un état critique.

«Les médecins ont fait tout leur possible, mais malheureusement il n'était pas possible de sauver la vie de l'enfant», a-t-elle ajouté dans une vidéo mise en ligne sur Telegram.

Elle a par ailleurs rappelé à la population qu'elle devait se mettre aux abris en cas d'alerte aérienne.

«Où que vous habitiez, prenez soin de votre sécurité et de la sécurité de vos proches», a-t-elle dit.

L'ouest de l'Ukraine est beaucoup plus rarement visé par les bombardements russes que le reste du pays, le front s'étendant sur environ un millier de kilomètres dans le nord-est, l'est et le sud du pays.