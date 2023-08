Un réseau de prostitution impliquant des hôtesses de l’air a été démantelé

Des perquisitions de policiers au Vietnam, mercredi, ont permis de démanteler un réseau de prostitution qui impliquait 30 femmes qui travaillaient comme hôtesses de l’air.

Une descente policière a été effectuée dans un hôtel luxueux situé au sud du Vietnam à Hô Chi Minh City, selon The Sun.

Les policiers auraient surpris trois agentes de bord au lit avec différents hommes.

Une femme, Vo Thi My Hanh, a été arrêtée et est demeurée détenue, puisqu’elle est soupçonnée de proxénétisme.

Elle aurait transmis des photos de femmes en uniforme pour attirer des clients. La femme de 26 ans aurait été elle-même hôtesse de l’air, avant de quitter, il y a quelques mois, pour se concentrer à attirer des clients.

Plusieurs femmes qui se prostituaient seraient donc ses anciennes collègues. La présumée proxénète aurait ciblé des hôtesses de l’air et des mannequins pour leur offrir un revenu supplémentaire lors de leurs escales au Vietnam.

Vo Thi My Hanh aurait facturé l’équivalent de 1200 $ CAN pour une séance de 90 minutes avec une femme et près de 3400 $ pour une nuit complète. En quelques mois, les policiers estiment qu’elle aurait gagné l’équivalent de 56 000 $.

Les policiers poursuivent leur enquête.