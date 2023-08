Une mariée veut divorcer un jour après le mariage à cause d’une mauvaise blague

Une femme a dit qu'elle voulait divorcer avec son mari seulement un jour après s'être mariée à cause d’une mauvaise blague qu'il a faite avec leur gâteau de mariage, rapporte Indy100.

La jeune mariée a détaillé la situation de façon anonyme dans un forum appelé «Slate’s Dear Prudence advice column», expliquant pourquoi elle voulait mettre fin à sa relation si soudainement.

«Je me suis mariée juste avant Noël et j'espère être divorcée d'ici la fin janvier», a-t-elle écrit sur le forum. «Je n'ai jamais voulu me marier, mais quand mon petit ami m'a fait la demande en 2020, nous avons décidé de le faire.»

Il n'y avait qu'une seule «règle absolue» que son futur mari devait respecter. Il ne devait absolument pas lui frotter du gâteau sur le visage. Règle que l’homme a respectée.

Toutefois, pour déjouer cette règle, son mari lui a attrapé le derrière de la tête et a poussé son visage contre le gâteau.

C'est une décision qui a finalement poussé la mariée à reconsidérer sa relation.

Ses proches l'exhortent à se réconcilier avec son nouveau mari et de lui donner une seconde chance, car ils pensent que la mariée réagit de manière excessive à cause de ses traumas.

«Je suis très claustrophobe depuis que j’ai eu un accident de voiture» écrit-elle. «J'ai complètement paniqué après qu’on m’ait mis le visage dans le gâteau et forcé à rester là.»

Slate, la créatrice du forum web, lui suggère plutôt d’aller de l’avant avec le divorce.

«Tout votre entourage est d’avis que vous faites une erreur, mais ce ne sont pas eux qui doivent se réveiller tous les jours avec un homme dont le comportement les rebute», explique-t-elle sur sa page web. «Notez mentalement lesquels de vos proches ne semblent pas vouloir votre bonheur et allez de l’avant avec votre divorce.»