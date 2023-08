12 accessoires fort pratiques

Quand on a une occasion pour aller taquiner les poissons, on souhaite minimiser tous les problèmes et les embûches potentiels afin de pouvoir maximiser notre temps de pêche.

Pour vous faciliter la tâche, je vous présente aujourd’hui 12 accessoires voués à vous simplifier la vie lors de vos sorties de pêche.

Aiguisoir à hameçon : Avant de catapulter un leurre, il faut vérifier l’état des hameçons. Pour y arriver, appuyez la pointe sur un de vos ongles et tentez de la faire glisser. Si elle l’égratigne, vous devez l’affiler. Optez pour un modèle plat ou encavé. Bouée de marquage : Quand on prend un poisson, on voudrait bien faire un X dans le fond de la chaloupe, mais le vent et le courant nous déplacent. Dès qu’on entame un combat, il est possible de lancer une de ces bouées qui servent de points de repère. Coupe-ongle : Après avoir confectionné vos nœuds, servez-vous de ce petit outil pour trancher les bouts de corde qui dépassent. Lorsque tranchant à souhait, il coupera aisément les super fils les plus résistants. Peu coûteux, changez-le au besoin. Courroie avec velcro : Lors du transport, il est astucieux d’envelopper vos cannes dans des gaines de protection. Si vous en avez plusieurs, sécurisez-les en positionnant une de ces bandes solides juste sous les moulinets et l’autre à 30 cm des scions. Couteau à filet affûté : Après avoir déjoué quelques spécimens destinés à être consommés, il faut pouvoir compter sur une lame bien aiguisée pour effectuer de belles coupes et réduire les pertes de viande. Dès qu’il perd du tranchant, aiguisez-le. Downrigger portatif : Il est drôlement embêtant de tenter d’attraper des salmonidés et même des dorés lorsqu’ils nagent près des bas-fonds. Avec le Lake Troller de Scotty et un lest de 3 livres ou moins, vous pourrez exploiter les grandes profondeurs. Épuisette en bon état : Ça y est, vous venez de ferrer le trophée tant convoité. Imaginez, une fois que vous l’introduisez dans le filet, ce dernier se déchire ou le poisson se sauve à travers un trou. Utilisez des tie wrap pour le réparer ou changez-le. Gaine de protection : Le pire scénario pour une canne à pêche, c’est de la laisser s’entrechoquer sur d’autres perches ou sur un objet. Le fini s’altère et le brin se fragilise. Les grands étuis en nylon indéchirables et résistants font un super travail. Pinces à bec long, ou dégorgeoir : Il arrive parfois qu’un brochet, un maskinongé ou même un doré avale profondément notre offrande. Il est alors hors de question d’introduire nos doigts. Le bon vieux long nose ou le dégorgeoir sont très utiles. Porte-canne : Quand on pêche à la dérive ou à la traîne, il est agréable de pouvoir se libérer les mains en insérant le manche de sa canne dans un R-5, un Power Lock ou le nec plus ultra et le plus rapide sur le plan récupération, le Orca Scotty. Ruban à mesurer : Que ce soit pour le doré, le maskinongé, le touladi, la ouananiche, etc., il y a des longueurs à respecter. Il suffit de se traîner un gallon à mesurer, de coller un autocollant avec les mesures légales ou d’utiliser une règle graduée. Verres polarisés : Les lunettes de pêche sont incroyablement pratiques pour voir plus facilement ce qui se passe sous le film de l’eau et ainsi localiser les écueils et les poissons. En plus, elles protègent vos yeux contre de malencontreux accidents.

