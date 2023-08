Voici 12 auteurs québécois à découvrir pour la journée «Achetez un livre québécois le 12 août»

Profiter de l’été pour découvrir des auteurs québécois, pourquoi pas ? Plusieurs auteurs et autrices du Québec se distinguent par la qualité et l’originalité de leurs romans, de leurs nouvelles et de leurs projets artistiques. Ils écrivent sur le terroir d’ici et d’ailleurs, parlent d’une grande variété de sujets, explorent une vaste palette d’émotions. Partez à la découverte de leurs univers, vous verrez à quel point il est riche ! Faites honneur à leur talent et à leur ténacité, mais aussi à toute la chaîne du livre : achetez un livre québécois le 12 août. Installez-vous bien confortablement et lisez bleu !

1. DANIEL GRENIER | Héroïnes et tombeaux

Photo fournie par Julia Marois

Écrivain et traducteur, Daniel Grenier a remporté en 2015 le Prix littéraire des collégiens pour L’année la plus longue. Cette année, il propose Héroïnes et tombeaux, un roman d’aventures qui rend hommage à l’œuvre d’Ernesto Sabato. Il raconte l’histoire d’une journaliste, Alexandra Pearson, qui cherche la trace de l’auteur du Dictionnaire du diable, 100 ans après sa disparition.

Photo fournie par les Éditions Héliotrope

2. ELISABETH MASSICOLLI | Primadonna

Photo fournie par Mary Helen Brighton

Présentement installée en Italie, la Montréalaise Elisabeth Massicolli a publié cette année Primadonna, la suite de son roman La bouche pleine. Son héroïne, Camille, une Montréalaise, vient de tout plaquer et de tout vendre pour s’installer à Rome, sur un coup de tête. Entre deux cours d’italien qu’elle suit avec des bonnes sœurs et des soirées bien arrosées entre amis, elle tente de se reconstruire après une relation toxique.

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

3. CATHERINE LAFRANCE | Le dernier souffle est le plus lourd

Photo fournie par fournie par espace urbain

Après avoir fait carrière en journalisme, publié trois romans et quelques nouvelles, Catherine Lafrance s’est lancée dans l’écriture d’une série de polars mettant en vedette le reporter Michel Duquesne. Son roman précédent, L’étonnante mémoire des glaces, a été finaliste pour le prix Saint-Pacôme 2022. Dans cette deuxième enquête, Michel Duquesne s’interroge sur les circonstances d’un drame et plongera tout droit au cœur de l’industrie pharmaceutique.

Photo fournie par les Éditions Druid

4. MARTIN TALBOT | Ma langue étrangère

Photo fournie par Julia Marois

Perdre sa langue, perdre une langue, perdre la capacité à s’exprimer, perdre une identité : autant de questions sur lesquelles Martin Talbot, écrivain, scénariste et réalisateur, se penche dans son nouveau roman. Il raconte l’étrange histoire d’un homme dans la cinquantaine qui va bientôt perdre sa langue à cause du cancer et cherche un porte-parole pour parler en son nom.

Photo fournie par les Éditions Stanké

5. PHILIPPE LAVALETTE | Marchand de quatre-saisons

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Auteur du roman très remarqué Petite Madeleine et père d’Anaïs Barbeau-Lavalette (autrice de La femme qui fuit), le réalisateur réputé et directeur de la photographie Philippe Lavalette s’est penché sur les secrets et les trésors de son histoire familiale pour écrire son nouvel opus. Après la mort tragique de son père, le narrateur – qui est aussi cinéaste – se rend en France pour essayer de reconstituer la vie de cet homme à l’aide d’objets lui ayant appartenu.

Photo fournie par les Éditions Marchand de feuilles

6. DAVID MÉNARD | L’aurore martyrise l’enfant

Photo fournie par David Ménard

Après avoir parlé de la Corriveau dans Poupée de rouille, David Ménard utilise une trame temporelle double pour raconter la jeunesse de Marie-Anne Houde, « la marâtre », la femme qui a tué Aurore Gagnon dans son nouveau roman. Se penchant sur l’enfance de misère de cette femme et sur son statut de laissée-pour-compte, il raconte les événements qui ont marqué sa vie avant qu’elle commette l’irréparable.

Photo fournie par les Éditions L’Interligne

7. BEATRICE DEER | La femme-renard

Photo fournie par Stephan Ballard

Artiste aux multiples talents, la chanteuse et couturière inuk Beatrice Deer, née à Quaqtaq, a revisité un conte traditionnel inuk dans un nouvel album jeunesse traduit en français par Sylvie Nicolas : La femme-renard. La culture inuk, les paysages, les émotions et les relations humaines sont au cœur de cette histoire qui parle de respect de l’autre et d’estime de soi. Il s’agit d’une adaptation de sa magnifique chanson Fox.

Photo fournie par les Éditions Hannenorak

8. MÉLODIE JOSEPH | La respiration du ciel

Photo fournie par Martin Alarie

Mélodie Joseph, titulaire d’un diplôme de maîtrise en communications, est une fan du genre littéraire fantasy et a décidé de foncer. Elle a publié cette année le premier roman d’une série fantasy où les accents des Caraïbes dansent avec le courant steampunk. La semeuse de vent raconte la quête des origines d’une jeune femme, Olive. Cette orpheline a été retrouvée dans les brumes toxiques des Limbes, auxquelles elle n’aurait pas dû survivre. Une écrivaine à suivre de près.

Photo fournie par VLB Éditeur

9. CATHERINE CÔTÉ | Femmes de désordre

Photo d'archives, Agence QMI

Écrivaine de talent et chercheuse minutieuse, Catherine Côté propose un roman noir drôle, sensible, imaginatif et bien ancré dans le Red Light de Montréal à la fin des années 1940. À travers les personnages de Marcus O’Malley, un sergent-détective qui en arrache, et Suzanne, une journaliste qui dérange, on retrouve le milieu de la prostitution à l’époque, les enquêtes policières dans un milieu crasseux et une société québécoise en profonde mutation.

Photo fournie par VLB Éditeur

10. MARIE-HÉLÈNE SARRASIN | Douze arpents

Photo fournie par Marie-Hélène Sarrasin

Sacrée conteuse et enseignante en littérature au cégep, Marie-Hélène Sarrasin propose une histoire bien ancrée dans le terroir de Lanaudière et s’amuse à brouiller les frontières entre le réel et l’imaginaire. Entre les paysages bucoliques, les jardins, la végétation foisonnante et les personnages attachants pleins de vie, des enjeux actuels comme le retour à la terre, l’écologie et l’urbanisation se faufilent.

Photo fournie par les Éditions Tête première

11. ÉLYSE-ANDRÉE HÉROUX | Quatre clémentines éparpillées

Photo fournie par Julie Artacho

Au travers de quatre femmes, Élyse-Andrée Héroux s’interroge sur le vieillissement, la responsabilité, la solidarité et l’entraide. Dans cette fable racontée avec humour et une grande énergie, elle se demande si vieillir, même si c’est pas vraiment l’fun, c’est si grave que ça. Nathalie, Doris, Fabienne et Jocelyne fourniront la réponse... car les six jours d’hospitalisation de Jocelyne leur donneront du fil à retordre.

Photo fournie par les Éditions Édito

12. SERGE LABROSSE | Bordel de vie

Photo fournie par Serge Labrosse

Journaliste de carrière et ancien directeur de la salle de rédaction du Journal de Montréal, Serge Labrosse a publié cette année son deuxième recueil de nouvelles, Bordel de vie. Au fil de récits anecdotiques, il explore les fantaisies et les travers de l’humain, sous toutes ses coutures. Les confessions, les trahisons, les espoirs, les amours défilent dans ses courts textes. Il est question de criminels, de choix difficiles, de sombres affaires de mœurs. Il avait publié en 2021 L’encre sèche et on oublie.