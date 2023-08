LAVOIE, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 juillet 2023, à l'âge de 73 ans et 5 mois, est décédé monsieur Claude Lavoie, époux de madame Lucie Ducharme, fils de feu madame Jacqueline Coulombe et de feu monsieur Roger Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure et en toute intimité. Il est allé rejoindre son fils David. Outre son épouse, madame Lucie Ducharme, il laisse dans le deuil, sa fille Geneviève (Hugo Lavoie); ses petits-enfants: William et Élizabeth; son frère feu François; ses soeurs: Louise (Dr. Alphonse Roy), Pauline (Pierre Crépeault) Denyse (Serge Croteau), Josée (Stéphane Dubeau), Lucie (Jean-Pierre Asselin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Ducharme: feu Pierre (Lucie Roy), André (Mario Davignon), Luc (Carole Gagnon), Alain (feu Nicole Lemay, Odette Gilbert), Mariel, Lisette (Jean-Guy Bertrand), Yvan Carrier (feu Michèle Ducharme) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues, client(e)s et ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CISSS de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en particulier Mme Mélanie Dion et Dre. Lilianne Bélanger ainsi que la Maison Michel-Sarrazin pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.