BISSON, Colette



À l'I.U.C.P.Q, le 27 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Colette Bisson. Elle était l'épouse de feu monsieur Valère Jean, fille de feu madame Allanda Fecteau et de feu monsieur Wilfrid Bisson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Barbara (Bruno Masson) et Patrick; sa petite fille adorée Stéphanie; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (Suzanne Rodrigue), Bernard (Louise Poirier), Madeleine (Amédée Asselin), feu Jean-Paul (feu Rose-Annette Jacques), Raymond (Aline Morin), Claude (Raymonde Laliberté), Nicole (Yves Morin), Louise (Paul Morin), Georgette (André Fortin) et feu Georges; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jean; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec QC G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387, site web : https://www.coeuretavc.ca/