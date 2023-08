NELLIS, Isabel (Bella)



À Québec, le 13 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Isabel Nellis. Elle était l'épouse de feu Omer Thibault, fille de feu Léa Loubert et de feu Philip Nellis. Native de Saint-Jules de Cascapédia, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h30 à 14h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert, Roland, Micheline, feu Martin et Carl (Danielle Morissette); ses petits-enfants : Sabrina, Marie-Eve, Maxime, Vanessa, Nathan, Kevin et Anik; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi que son médecin de famille Dr Nicole Thibault, pour les bons soins prodigués.