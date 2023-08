4 adresses à découvrir absolument dans le Bas-Saint-Laurent

Sur la route des vacances ce mois-ci? Arrêtez-vous pour admirer les plus beaux couchers de soleil du Québec dans le Bas-Saint-Laurent et ajoutez à votre carnet d’activités ces bonnes adresses entre l’art du cirque, le plein air, et de savoureuses bières...tout ça, avec les plus jolies vues qui soient!

Simon Laroche / Photo fournie par Duvetnor (NO RESALE)

1. Un cirque hors de l’ordinaire

Courtoisie Griff média (NO RESALE)

À Saint-Germain-de-Kamouraska, sautez sur l’occasion de voir le spectacle tout autant poétique que grandiose, À Temps, du Cirque de la Pointe-Sèche. Danse, acrobaties, illusions et émotions sont au rendez-vous sur une impressionnante paroi rocheuse de 60 pieds où les artistes performent entre ciel et terre. Le site offre aussi des prêt-à-camper vraiment originaux, les Perchoir du Cirque.

Patric Nadeau / Tourisme Bas-Saint-Laurent

2. Rouler d’une rive à l’autre

Patric Nadeau / Tourisme Bas-Saint-Laurent

Vous aimez voir les paysages se défiler et sentir l’air pur chatouiller vos narines? Rouler à vélo sur la boucle entre le parc national du Lac-Témiscouata et le Petit Témis, un parcours de 24 kilomètres qui vous permet d’admirer le lac dans toute sa splendeur. Traversez votre l’autre rive sur la passerelle de la rivière Touladi puis terminez votre expédition en prenant le traversier N.M. Corégone de retour à votre point de départ. Entre poussière de pierre, asphalte et gravier, n’oubliez pas de vous arrêter pour faire quelques clichés.

3. Une bière de micro avec vue

Savourez le savoir-faire des artisans de la microbrasserie Tête d’allumette à Saint-André-de-Kamouraska. Aménagée dans une maison ancestrale au bord du Saint-Laurent, vous apprécierez les subtilités et les arômes des bières brassées à l’ancienne dans une cuve chauffée par un foyer au feu de bois. Prenez place sur la terrasse à l’arrière, où vous pourrez admirer la vue tout en mangeant quelques grignotines offertes au menu pour accompagner votre (ou vos!) breuvage(s). Enfants et animaux de compagnie sont les bienvenus!

4. Dormir sur le fleuve...ou presque

Simon Jodoin / Photo fournie Duvetnor (NO RESALE)

Que diriez-vous de vous évader au cœur du fleuve Saint-Laurent, sur l’île aux Lièvres pour une nuitée paisible en nature? L’Auberge du Lièvre propose 9 chambres modernes et douillettes et des repas savoureux pendant votre séjour. Le forfait inclut également la traversée aller-retour depuis Rivière-du-Loup vous permettant d’apprécier le fleuve dans toute sa splendeur en vous rendant sur place. Le forfait de deux nuits débute à 630$ par personne. Il est aussi possible de louer l’un des 7 chalets sur l’île ou de piquer sa tente en mode camping sauvage.