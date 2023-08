Floride : voici 4 nouveautés à Walt Disney World

Le temps file à vive allure, le mois de septembre arrive à grands pas, l’école est sur le point de reprendre et plusieurs d’entre vous sont déjà à planifier leurs vacances de Noël ou encore celles de la semaine de relâche. Peut-être songez-vous à des vacances à la montagne ou encore dans les Caraïbes ? Mais avez-vous songé à une escapade en Floride pour visiter les parcs de Disney ?

En 2021, à l’occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World, l’entreprise a mis le paquet pour séduire les visiteurs en offrant de toutes nouvelles attractions. Et ça ne fait que commencer, car pour souligner cette année le 100e anniversaire de la compagnie Walt Disney, on a prévu d’autres surprises de taille qui plairont aux petits et grands. Voici donc quatre nouveautés à ne pas manquer à Walt Disney World d’Orlando.

TIANA’S BAYOU ADVENTURE À MAGIC KINGDOM

C’est en janvier dernier que le célèbre jeu aquatique Splash Mountain inauguré en 1992 a fermé ses portes. Les créateurs ont décidé de réinventer le tout à la suite de plaintes alléguant que ce manège inspiré du film Son of the South de 1946, véhiculait des idées racistes.

Photo fournie par Walt Disney World Resort

Ce « nouveau divertissement » portera désormais le nom de Tiana’s Bayou Adventure et gardera sa structure originale, mais son thème tournera autour du film d’animation La princesse et la grenouille (The Princess and the Frog) sorti en 2009 et qui mettait en vedette pour la première fois une princesse Disney noire. Très attendu, il devrait entrer en fonction en 2024.

Photo fournie par Disney

JOURNEY OF WATER À EPCOT

Photo fournie par Disney

Disney a beaucoup investi au cours des dernières années pour rajeunir Epcot qui a effectivement connu beaucoup de changements avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants, la construction d’un manège créé d’après le film Ratatouille, et d’une montagne russe à sensation forte mettant en vedette les personnages des films Les gardiens de la Galaxie (Guardians of The Galaxy).

Photo fournie par MARVEL, Disney

À la fin de l’année une nouvelle attraction très attendue devrait voir le jour, celle de Journey of Water, tirée du film Moana. D’ailleurs, il s’agit d’une première mettant en vedette Moana. On en sait très peu à son sujet, sinon que le site est toujours en construction depuis les trois dernières années. En raison de la pandémie, la construction a connu des ralentissements. Selon les informations fournies sur le site web de Disney, il semble que « les visiteurs pourront explorer les merveilles de l’eau tout le long d’un sentier interactif ».

On devrait y retrouver des jardins luxuriants, des cascades et des jeux d’eau. Il ne s’agit pas d’un manège au sens strict du terme, mais d’un sentier d’exploration avec des jardins où vous pourrez passer autant de temps qu’il vous plaira.

TRON LIGHTCYCLE RUN À MAGIC KINGDOM

Photo fournie par Walt Disney World Resort

Magic Kingdom fut d’abord conçu pour plaire aux petits, mais afin d’attirer une clientèle plus mûre, à la recherche de sensations fortes, Disney propose depuis avril 2023 une montagne russe palpitante rappelant le film Tron Legacy de 2010.

Photo fournie par Walt Disney World Resort

Vous pourrez monter à bord d’un vélo hyper futuriste, puis bien installé à plat ventre, vous sentirez alors une forte montée d’adrénaline. Atteignant parfois une vitesse de 95 km/heure, cette montagne russe – tout comme celle de sa sœur au parc Disneyland de Shanghai – est la plus rapide de tous les parcs Disney. D’ailleurs, il semble que l’un de ses points forts est son départ, car dès les premières secondes, votre engin démarre à vive allure. Bref, Tron Lightcycle Run procure des sensations inégalées, entre autres, grâce à sa vitesse, puis à sa musique et enfin aux effets visuels et leurs jeux de lumière.

Photo fournie par Abigail Nilsson

GUARDIANS OF THE GALAXY : COSMIC REWIND, À EPCOT

Photo fournie par Kent Phillips

Inspiré des films des Marvel Studios Les gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy) cet amusement est sans aucun doute le grand favori des visiteurs. Il a vu le jour en mai 2022 et a coûté 450 millions $ US (603 M$ CA). Il se trouve dans l’un des plus grands bâtiments jamais construits sur un site de Disney ; d’ailleurs, c’est l’une des plus longues montagnes russes intérieures au monde et elle est la première de Disney à se déplacer aussi en marche arrière. Il faut dire que le départ est incroyablement excitant puisqu’il démarre justement à reculons !

Photo fournie par Kent Phillips

Les wagonnets dans lesquels les « voyageurs » sont installés sont également assez uniques, car comme l’explique Disney : « Il s’agit d’une montagne russe qui tourne à 360 degrés pour toujours être au cœur de l’action et pour pouvoir aider les Gardiens à sauver la galaxie ».

À noter que l’aventure se déroule dans le noir puisqu’après tout, on est dans l’espace, rendant ainsi l’aventure encore plus intrigante. La musique est également au cœur du manège, car six chansons des années 1980 sont diffusées de façon aléatoire. D’ailleurs, impossible de savoir à l’avance quelle musique accompagnera les aventuriers, ce qui fait qu’il arrive que les plus curieux souvent remontent une deuxième fois pour vivre une tout autre expérience.