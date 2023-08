TESSIER, Monique



La famille Philippe Tessier et Anne-Marie Loranger de St-Casimir (Portneuf) et de Ste-Anne-de-la-Pérade (Champlain) déplore le décès de la dernière de ses enfants : Mademoiselle Monique Tessier, célibataire de 96 ans, née à Loretteville et décédée paisiblement à Québec le 5 août 2023.Philippe Tessier était fils de Georges Tessier et Anne-Marie Loranger, fille d'Enoch Loranger, zouave de 1870. À l'exemple de sa mère, musicienne, Monique étudia et pratiqua le chant et la musique. Elle fit son cours classique chez les Ursulines de Québec, puis poursuivi ses études aux Universités Laval et de Montréal (en bibliothéconomie). Elle travailla 27 ans à la Bibliothèque de la Ville de Montréal. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, madame Pierrette Tessier, ses neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 10 h. Puis, le même jour, le cortège funéraire se rendra àAu passage, remarquez la maison sise au 53 rue Racine, maison natale de Monique et de sa sœur Jacqueline. La mise en terre aura lieu au cimetière adjacent à l'église. La famille désire remercier l'équipe de madame Mélanie Morin, infirmière responsable, pour les bons soins prodigués à Monique Tessier à la Résidence Cardinal-Vachon de Québec. Un merci particulier aussi à Sœur Lucille Denis, au Frère André Savard, ainsi qu'à Claire et Marie Legroulx qui ont accompagné Monique dans ses derniers jours. Si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer vos sympathies en envoyant des fleurs ou en faisant chanter une messe pour la défunte.