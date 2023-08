NOËL, René



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. René Noël, époux de feu dame Gisèle Vaillancourt. Il demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Maële Savard), Brigite, Martin (Céline Jouvray) ; ses petits-enfants : Antoine et Anaïs, Mathilda et Clara ; ses frères, sa sœur et sa belle-sœur : Irène (feu Georges Leclerc), Jean-Pierre (Mireille Poirier) et Raymond ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Vaillancourt : André (Lorraine Bergeron), Sœur Hélène (de la congrégation des soeurs Augustines), Claire (feu Aldo Di Bernardo), Mathieu (Micheline Leclerc) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Vaillancourt. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca