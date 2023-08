7 choses à savoir sur Toupie et Binou, le film

Après avoir connu un énorme succès en librairie et au petit écran, les inséparables Toupie et Binou font le saut au cinéma dans un film d’animation réalisé par Raymond Lebrun et l’autrice Dominique Jolin. Voici sept choses à savoir sur le passage au grand écran des deux personnages chouchous des enfants.

Déjà 30 ans !

La souris Toupie et son chat Binou ont vu le jour au début des années 1990 dans les livres pour enfants éponymes de Dominique Jolin. À l’époque, l’autrice et illustratrice québécoise était loin de se douter que ses deux adorables personnages se frayeraient un chemin jusqu’au grand écran, 30 ans plus tard... « Quand j’ai créé Toupie et Binou, jamais j’aurais pu imaginer qu’ils se retrouveraient un jour dans une série télé et encore moins au cinéma !, a lancé en riant Dominique Jolin, rencontrée plus tôt cet été. J’avais déjà le syndrome de l’imposteur quand on a adapté les livres à la télé, alors imaginez un film ! »

Un succès instantané

Une dizaine d’années après la sortie du premier livre, Toupie et Binou ont fait le saut au petit écran, dans la série du même titre, réalisée par Raymond Lebrun. Prenant la forme de petites histoires racontées dans des capsules de quelques minutes, la série Toupie et Binou a séduit les jeunes enfants lors de sa première diffusion à Télé-Québec, en 2005. « Malgré un budget et des moyens d’animations très limités, on a réussi à faire une œuvre qui a fonctionné au-delà de ce qu’on pouvait espérer », dit Raymond Lebrun.

À ce jour, la série Toupie et Binou a été traduite en 30 langues et diffusée dans près de 180 pays, en plus d'avoir généré plus d'un million de DVD vendus et plus d’un milliard de minutes visionnées sur YouTube

La voix de Marc Labrèche

Photo Pierre-Paul Poulin

Que serait Toupie et Binou sans la douce folie et l’énergie contagieuse de Marc Labrèche qui prête sa voix à la très volubile souris Toupie dans la version française de la série (et du film) ? « À l’époque, on avait essayé d’autres comédiens, mais c’est moi qui tenais à avoir Marc Labrèche, dit Dominique Jolin. J’étais en amour avec lui ! »

Les défis d’un long métrage

Le projet d’adapter au cinéma les aventures de Toupie et Binou remonte à il y a environ sept ans. Dominique Jolin et Raymond Lebrun ont été séduits par la possibilité d’amener leurs personnages plus loin dans leurs aventures. Dans le film, Toupie et Binou partent à la recherche de Monsieur Mou, le toutou adoré de Binou envoyé par accident dans le monde des objets perdus.

« Le grand défi était de ne pas dénaturer les personnages parce que dans le monde de Toupie, il n’y a pas de méchant, dit Dominique Jolin. On s’est demandé qui allait leur mettre des bâtons dans les roues. Et finalement, c’est Toupie. Dans le film, Toupie fait les dégâts, et Binou les répare. »

Plusieurs voix connues

L’écriture du long métrage a aussi permis à Dominique Jolin et Raymond Lebrun de mettre en scène de nouveaux personnages originaux mettant en vedette les voix de plusieurs acteurs connus, dont Stéphane Rousseau, Xavier Dolan, Anne Dorval, Geneviève Schmidt, Benoît Brière, Michèle Deslauriers, Sonia Vachon et Ludivine Reding. « Même Marc Hervieux fait la voix d’un personnage, il est excellent ! », dit Dominique Jolin.

Des jumeaux goélands

Photo fournie par Sphère Films

Parmi les personnages les plus amusants, mentionnons les frères Jean-Jacques et Jacques-Henri, deux jumeaux goélands dont les voix sont interprétées par Xavier Dolan et Stéphane Rousseau. Rencontré à la fin juin dans le cadre d’une journée de presse organisée pour la sortie du film, Dolan, un expert en doublage depuis déjà 25 ans, s’est dit fier de faire partie d’un dessin animé entièrement conçu au Québec.

« Toupie et Binou est une production qui est tellement riche et texturée, a-t-il souligné. Les dessins sont magnifiques. C’est beau et c’est drôle. On y retrouve un humour qui est accessible sans nécessairement être facile. »

Un princesse «caractérielle»

La comédienne Geneviève Schmidt prête quant à elle sa voix à une princesse qui part à la recherche de son « prince de la danse ».

« C’est la première fois que je joue une princesse, lance-t-elle en riant. C’est une princesse égoïste et caractérielle. Mais au fil des rencontres, elle va devenir plus chaleureuse. »

♦ Toupie et Binou, le film, à l’affiche le 11 août.