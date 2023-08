7 cultivars de vigne à raisin rustiques à planter chez vous et qui résistent à nos hivers!

Voici ma réponse à une question horticole qui m’a été posée.

Bonjour M. Mondor. J’habite à Saint-Donat et je me demande si je peux arriver à cultiver de la vigne à raisin dans mon jardin malgré le fait qu’il est situé en montagne et que les hivers sont très longs dans ma région.

Mme Forget

Nombreux sont les cultivars de vignes à raisin qui résistent mal au froid et qui donnent de piètres récoltes sous notre climat rigoureux.

Par exemple, Maréchal Foch et Seyval sont certainement deux des cépages les plus cultivés au Québec. Comme ils ne résistent pas à des températures inférieures à -25 °C, pour obtenir de bons résultats, il est préférable de recouvrir leurs tiges avant chaque hiver avec une épaisse couche de feuilles mortes déchiquetées ou avec des branches de sapin.

Il existe toutefois d’autres cultivars qui sont particulièrement robustes et qui affrontent sans difficulté – et sans protection hivernale – les dures conditions hivernales qui sévissent dans les Laurentides, en zone 3.

Les cultivars Frontenac (cépage bleu), Kay Gray (cépage blanc), Roland (cépage rouge), Sainte-Croix (cépage bleu), Sipaska (cépage rouge), Somerset (cépage rouge), Vandal-Cliche (cépage blanc) et Valiant (cépage rouge) figurent parmi les plus rustiques.

En terminant, gardez à l’esprit qu’il est préférable de planter les vignes à raisin dans un sol léger et bien drainé, amendé d’un peu de compost, situé au plein soleil et bien protégé des vents dominants.