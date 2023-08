VERRET, Fernand



À l'Hôpital Général de Québec, le 8 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fernand Verret. Il était le fils de feu dame Eva Des Roberts et de feu monsieur Olivier Verret. Il était de Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 18 août 2023 de 11 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses trois filles : Sophie (Patrick Derome), Caroline (Martin Bacon), Josée (David Gosselin) ainsi que leur mère Julienne Gagnon; ses petits-enfants: Florence et Emma; ses sœurs et son frère : Pauline, René (Thérèse Houde), Hélène (feu David Gallego) et Micheline (Yves Faucher) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), au 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, 418-691-0766, www.jedonneenligne.org/fondationfais/DIM/