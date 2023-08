CAUCHON, Louis



À la Maison Marie-Élisabeth le 10 juillet 2023, est décédé à l'âge de 64 ans et 10 mois monsieur Louis Cauchon, demeurant à Rimouski, autrefois du Saguenay, époux de madame Ronny Fortier, fils de feu monsieur Jean-Paul Cauchon et de feu madame Jeannine Raymond. La famille recevra les condoléances le samedi 26 août à compter de 13 h, à laet de là au mausolée Saint-Germain de Rimouski. Il laisse dans le deuil son épouse Ronny, ses soeurs : Diane (Alphonse Léonard), Carolle (Michel Dechamplain), Monique (Gérald Proulx) et Lise (Marc Bellavance), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortier : Marie-France (Gervais Morin) et Shirley (feu Charles Albert), ses neveux, nièces, autres parents et amis-amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.maisonmarieelisabeth.ca Merci de votre chaleureuse présence. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel de l'Hôpital de Rimouski et de la Maison Marie-Élisabeth pour les supers soins prodigués à mon conjointRonnyLa direction des funéraillesa été confiée à la :