LAFONTAINE, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jeannine Lafontaine. Elle était la fille de feu Aurore Lee et de feu Romeo Lafontaine. Elle demeurait à Château-Richer. Madame laisse dans le deuil son fils Jean René Lachance ; ses frères et sœurs : Jacques, Solange, Diane, Danielle, feu Raymond, feu Louise et feu Jean-Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert.