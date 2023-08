BOLDUC, François



À sa résidence, le 30 juillet 2023, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé monsieur François Bolduc, conjoint de Carole Beaulieu. Il était le fils de feu Gérard Bolduc et de feu Françoise Sawyer. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe Carole, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Bolduc (Karine Dumas) et sa mère : feu Solange Picard, Francis Bolduc et sa mère : Danielle Guay, Nicolas Beaulieu-Bolduc (Christina Parent) et Jacynthe Beaulieu-Bolduc (Mathieu Gauvin); ses petits-enfants : Jérémie, Xavier et Vincent, Luna et Noah, Lily-Rose et Méliann; ses frères et sœurs : Denise, Louise, Michelle (Georges Labbé), Guy, Pierre (Carole Vien), Odette (Lucien Langlois), Danielle (Serge Gaboury), Johanne, Brigitte, feu Jean et Ghislain. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.