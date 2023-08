Alfabetizar! Alfabetizar!

1961. Deux ans après le triomphe de la Révolution, Cuba est confrontée à un grave problème, un parmi tant d’autres. Mais celui-ci est primordial pour le dirigeant cubain Fidel Castro et pour Che Guevara. Ce petit pays du tiers monde souffre d’analphabétisme et cela ne se guérit pas à coups de médicaments, ce dont Cuba manque, de toutes façons, mais à coups d’alphabétiseurs. On les recrutera donc parmi tous ces jeunes désireux de participer à ce vent de changement, surtout ceux qui étudiaient pour devenir professeurs et qui venaient justement de recevoir leur diplôme d’enseignant, en août 1960.

Photo Jacques Lanctôt

Un mois plus tard, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, Fidel Castro prédit que d’ici peu, Cuba sera le premier pays d’Amérique latine à s’être débarrassé de l’analphabétisme. On se met donc à la tâche pour bien préparer cette campagne d’alphabétisation, qui sera déclenchée le 1er janvier 1961. Cuba compte alors 2 868 000 analphabètes — 11% dans les villes et 41,7% dans les campagnes.

Il faut agir rapidement, car les tâches sur d’autres fronts sont immenses, surtout après avoir repoussé la tentative d’invasion à Playa Giron, en avril 1961. L’ennemi a perdu une bataille mais il ne s’avoue pas vaincu et il multipliera les attentats, dont celui de l’assassinat d’un jeune professeur, Conrado Benitez. Il y aura, en tout, dix alphabétiseurs assassinés.

On se donne un an pour venir à bout de ce fléau propre aux pays sous-développés mais qu’on retrouvait aussi dans les pays dits du premier monde comme au Québec, par exemple, à la même époque. Sans éducation, pas de véritable révolution, clament les dirigeants du pays. 1961 sera donc proclamée « Année de l’Éducation ». On entend mobiliser cent mille jeunes volontaires, de treize ans et plus, qui ont complété leur sixième année du primaire. Mais on fera aussi appel à des travailleurs scolarisés, à qui on enseignera rapidement les rudiments de l’alphabétisation. Leurs outils sont des plus simples : un manuel ou guide de l’alphabétisation et un cahier d’exercices avec un crayon. Ils portent aussi un uniforme avec un écusson qui les identifie et une lampe à l’huile qui doit les aider à se déplacer la nuit dans les campagnes. Ces lampes deviendront le symbole de cette campagne d’alphabétisation. « Que no se quede nadie sin aprender » (Personne ne doit demeurer sans apprendre), chante le poète et chansonnier Carlos Puebla.

Photo Jacques Lanctôt

Ces brigades d’alphabétiseurs — ils seront plus de trois cent mille volontaires — parcourront aussi bien les villes que les campagnes et se rendront dans les coins les plus reculés du pays. Finalement, après des mois d’efforts, le 22 décembre 1961, sur la Place de la Révolution, à La Havane, Fidel proclame « Cuba, premier territoire libre d’analphabétisme de l’Amérique latine ». À cette occasion, défileront des centaines de milliers d’alphabétiseurs à qui on avait remis une médaille, au son d’un hymne composé pour cette occasion : « Cuba ! Cuba ! Estudio, trabajo, fusil ! » (Cuba ! Cuba ! Études, travail, fusil !)

Photo Jacques Lanctôt

Ma voisine

Marta, ma voisine, a participé à cette campagne d’alphabétisation en 1961. Mais contrairement à l’immense majorité des alphabétiseurs, à 25 ans, elle était déjà sur le marché du travail depuis quelques années. Ses parents n’avaient donc pas lieu de s’inquiéter lorsqu’elle s’est portée volontaire. Car, à 15 ans, partir en petits groupes d’alphabétiseurs vers des villages et des campagnes plus ou moins éloignés pouvait représenter une source d’angoisse pour plus d’un parent.

Photo Jacques Lanctôt

Marta, elle, n’a pas eu à se déplacer avec une lampe à l’huile. On lui a donné pour tâche d’apprendre à lire et à écrire aux travailleurs et travailleuses de l’entreprise où elle œuvrait comme comptable. Les leçons se donnaient 5 jours par semaine, après les heures de travail, vers 4 heures de l’après-midi, dans un local qu’on avait emménagé pour cette occasion. La majorité des travailleurs, des couturiers et couturières, ne savaient ni lire ni écrire. À peine pouvaient-ils signer leur nom.

Photo Jacques Lanctôt

Après quelques mois seulement, tous pouvaient lire le journal. Il fallait voir combien ces personnes, hier illettrées, étaient fières, me dit Martha, de pouvoir lire et écrire. C’était tout un changement pour eux, ils se sentaient plus libres, plus forts, plus orgueilleux, comme s’ils venaient de se libérer d’un grave handicap. Plusieurs en profitèrent pour terminer leurs études primaires.

Aujourd’hui, à 85 ans, elle garde un beau souvenir de cette campagne d’alphabétisation et conserve précieusement dans son écrin la médaille dorée qu’on lui a remis pour son travail accompli.