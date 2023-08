Andreescu déclare forfait pour Cincinnati

Bianca Andreescu doit déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati.

La Canadienne a annoncé sur son compte X (anciennement Twitter) qu’elle devait se retirer en raison d’une petite fracture de stress dans son dos.

«Durant mon match au tournoi de Washington (ndlr : le 31 juillet), j’ai commencé à ressentir une douleur dans mon dos qui est devenue de plus en plus forte et j’ai fait tout en mon possible cette semaine à Montréal pour jouer au plus haut niveau», a expliqué Andreescu.

«J’ai décidé de passer des examens médicaux et malheureusement ils ont révélé une petite fracture de stress dans mon dos. Je dois donc me retirer du tournoi de Cincinnati. Je vais prendre les choses un jour à la fois et je reste optimiste en vue des Internationaux des États-Unis.»

Le parcours d’Andreescu à Montréal a été de courte durée cette semaine. Elle s’est inclinée sèchement en deux manches de 6-3, 6-2 contre Camila Giorgi.

Fernandez éliminée en qualifications

Par ailleurs, la Québécoise Leylah Annie Fernandez ne sera pas du tableau principal.

Elle s'est inclinée au premier tour des qualifications contre Emma Navarro en trois manches de 6-4, 2-6 et 6-4.

De son côté, Rebecca Marino avance au deuxième tour des qualifications en raison d'un abandon de Camila Giorgi. La Canadienne menait 3-0 lors du set ultime lorsque Giorgi a abanbonnée. Elle affrontera justement Navarro dimanche, dans le but d'obtenir son billet pour le tableau principal.