Bataille dans le baseball majeur: Une suspension réduite pour l’un des joueurs impliqués

Le joueur de troisième but des Guardians de Cleveland, Jose Ramirez, qui s’est battu avec Tim Anderson des White Sox de Chicago dans un match impliquant les deux équipes samedi dernier, a bénéficié d’une réduction de sa suspension de trois à deux matchs.

Cela signifie que Ramirez effectuera un retour à l’action mardi contre les Reds de Cincinnati.

- À lire aussi : Le descripteur des Orioles sort de l’ombre

À la suite de cette échauffourée qui s’est transformée en mêlée générale, Anderson a été suspendu pour six rencontres.

Le joueur d’arrêt-court des White Sox n’a pas semblé apprécier la glissade au deuxième coussin du porte-couleurs de l’équipe de l’Ohio, puisqu’il a retiré son gant et a lancé les premiers coups. C’est cependant Ramirez qui a eu le dernier mot, lui qui a envoyé son adversaire au tapis grâce à une solide droite.

Le lanceur de Cleveland, Emmanuel Clase, a également été suspendu pour une partie.

Les gérants Pedro Grifol et Terry Francona, respectivement des clubs de Chicago et de Cleveland, ont aussi reçu une sanction d’un match, tout comme pour l’instructeur au troisième but des Guardians, Mike Sarbaugh.