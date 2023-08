DUBÉ, Jean-Claude



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac le 7 août 2023, est décédé à l'âge de 81 ans et 4 mois M. Jean-Claude Dubé, époux de feu Mme Madeleine Bérubé, fils de feu Mme Alida Cloutier et de feu M. Lucien Dubé. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), natif de St-Elzéar. La famille recevra les condoléances à lasuivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Bruno Bérubé), Julie (Robert Malette), Stéphane; ses petits-enfants : Guillaume, Myriam, Anne-Marie (Mathieu Lacasse), Marc-Antoine, Daphnée. Il était le frère de : Claudette (feu Siméon Moreau), Yolande (Réjean Beaulieu), Alain; le beau-frère de : feu Louise (feu Gérald Gagnon), feu Michelle (feu Rémi Pellerin), François (Mariette Pelletier). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Dubé et Bérubé ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Manoir de l'Érable Argenté de Témiscouata-sur-le-Lac pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la