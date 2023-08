ALAIN, Roger



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 juillet 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Roger Alain, époux de madame Monique Bernier, fils de feu madame Yvonne Desroches et de feu monsieur Lucien Alain. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie et Caroline; son petit-fils Étienne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre son frère Richard et sa soeur sa Rolande qui l'ont prédédé. La famille souhaite remercier tout le personnel de l'aile des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme suivant:Société Alzheimer Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Des formulaires seront disponibles sur place.