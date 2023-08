Cigale: temps forts avec Lost Frequencies et X Ambassadors

Ce samedi, en cette première journée de la deuxième édition du festival Cigale à la Baie de Beauport, on a eu droit à un menu musical éclectique. Des airs dansants de Lydia Képinski, en passant par le pop-rock alternatif de X Ambassadors, le hip-hop acadien de Radio Radio et l'électro du Belge Lost Frequencies en finale.

• À lire aussi: Festival Cigale: des airs de Californie à la Baie de Beauport

À Cigale, les prestations s'enchaînent sur deux scènes sans temps morts. L'éclectisme est au menu, dans une ambiance estivale de plage.

En tête d'affiche, le DJ et producteur belge Lost Frequencies (Felix De Laet de son vrai nom) a mis un terme aux festivités du 12 août, lors d'un set agrémenté de projections des deux côtés de la scène.

La pièce Decisions a ouvert le bal et la plage de la Baie de Beauport s'est transformée en vaste plancher de danse.

En milieu de prestation, De Laet a joué une autre version de sa collaboration avec X Ambassadors, Back to You, que le groupe avait interprétée plus tôt en soirée. Le chanteur Sam Harris est revenu sur scène pour l'interpréter avec le DJ, un beau moment de la soirée!

On a entre autres entendu les ID (Dive Into Your Love), Don't Leave Me Now, Beat Of My Heart, Recognise ainsi que Never Going Home, une pièce du DJ français KUNGS, que Lost Frequencies avait remixée. On a aussi eu droit au plus récent simple de Lost Frequencies, The Feeling.

Contrairement à certains DJ qui restent peu bavards lors de leur prestation, le Belge s'est souvent adressé la foule (en français) pour l'inciter à faire du bruit et faire part à multiple reprises de son plaisir à jouer à Cigale.

Au moment de rédiger ces lignes, il restait un bon 45 minutes à la prestation du DJ et producteur.

X Ambassadors

X Ambassadors a débuté sa prestation à 19h30 avec le méga succès Renegade, question de mettre le public à sa main. Sam Harris et sa bande ont ensuite interprété l'efficace Boom, le chanteur incitant le public à sauter et faire du bruit.

Ensuite, la formation a fait place à sa collaboration à Back To You, chanson sortie l'an dernier, sa collaboration avec Lost Frequencies à laquelle participe aussi Elley Duhé sur la version enregistrée.

Lors du concert de la formation américaine, on a eu droit aux Undeniable, Ahead of Myself, Friend for Life, Hey Child et l'accrocheuse Adrenaline, ainsi qu'à In Your Arms.

«Ce n'est pas de la bullshit! On est f*cking content d'être de retour à Québec. Vous êtes légendaires! C'est la ville la plus hot au monde. Vous le savez. Vous êtes très beaux», a lancé Harris avant d'enchaîner avec la ballade Gorgeous.

L'avant-dernier morceau de la prestation de 60 minutes de X Ambassadors, Unsteady, avec son émouvante introduction au piano (du talentueux Casey Harris), a quant à elle soulevé la foule, qui chantait en chœur avec le groupe.

En finale, on a eu droit à la bluesy Jungle, à l'origine une collaboration avec le chanteur blues-rock britannique Jamie N Commons.

Aussi au menu

Le duo hip-hop acadien Radio Radio s'est quant à lui produit entre X Ambassadors et Lost Frequencies.

Accompagné d'un DJ et d'un guitaristes, Gabriel Louis Bernard Malenfant et Jacques Alphonse Doucet ont notamment offert Cliché Hot, Ouvre tes yeux, Tcheindre together , Gong Hotel, Ej Feel Zoo, Enfant spécial, Dekshoo et Jacuzzi, entre autres morceaux de leurs répertoire.

Plus tôt dans la journée, on a eu l'occasion de voir la Québecoise Lydia Képinski avec son électro-pop vitaminé. Elle a notamment offert une version allongée de son tube MTL me déteste, lors d'un spectacle dansant et énergique, même si la voix de la chanteuse faisait parfois défaut.

Preston Pablo, les Montréalais Busty and the Bass, Hollow Coves et Ziggy Alberts étaient aussi au programme samedi.

Dimanche 13 août, on pourra voir Dean Lewis en tête d'affiche, précédé de Clay and Friends, James Bay, Hein Cooper, Matt Nathanson, Marilyne Léonard et Jay Scott.

Plus de détails à suivre...