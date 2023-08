Des bleuets géants à cueillir près de la frontière

À la Bleuetière Rémillard & Faille, on cueille des bleuets deux à trois fois plus gros que des bleuets sauvages. C’est à Franklin, via la route 209, pas bien loin du parc Safari.

Pour vous donner une idée, les bleuets de la variété Chandler atteignent presque la taille d’une pièce de deux dollars ! Mais il y a aussi d’autres variétés grand format comme les Bonus et les Liberty.

Une bleuetière familiale

Photo fournie par Alain Demers

La vaste bleuetière comprenant 5000 plants avec variétés de toutes tailles se trouve juste derrière la maison de la copropriétaire, Sylvie Rémillard. Ses filles, Annick et Josiane Faille, sont en train de prendre la relève.

Quand je suis arrivé, elles étaient d’ailleurs dans les champs. Souriantes et accueillantes, elles ne donnent pas l’impression que leur travail est exigeant. Leur joie est contagieuse.

De petites familles sont arrivées pour l’autocueillette. Des aînés et des couples viennent aussi faire leur tour.

Bon à savoir

Comme il s’agit de bleuets en corymbe, les plants sont suffisamment hauts pour permettre la cueillette debout. Pour une meilleure conservation, il faut les choisir avec soin.

Autres conseils de la famille. Laissez les bleuets sur le comptoir une journée et ils seront plus sucrés. Les bleuets peuvent se conserver jusqu’à trois semaines au frigo dans un contenant hermétique si on prend soin de déposer au fond un papier absorbant.

Pour les congeler et pour qu’ils ne collent pas entre eux, ajoutent mère et filles, il suffit de les déposer sur une tôle à biscuit. On les met ensuite graduellement dans un sac de congélation.

Pont couvert

Photo fournie par Alain Demers

Après la cueillette, nous sommes allés voir le pont couvert de Powescourt, à seulement 15 minutes vers l’ouest.

Érigé en 1861, celui que l’on nomme aussi pont Percy enjambe la rivière Châteauguay puis relie les municipalités d’Elgin et Hinchinbrooke.

Juste à côté se trouve la cantine gourmande Noir Mouton.

On mange vraiment bien. Une bonne note pour le sandwich Le P’tit Cochon avec rôti de porc, provolone, compote de pommes et mayonnaise au curry.

Ombragé, le site avec tables à pique-nique et terrasse est merveilleusement aménagé. C’est à découvrir.

BLEUETIÈRE RÉMILLARD ET FAILLE

Saison des gros bleuets : Chandler et Bonus (jusqu’à la mi-août), Liberty et Lateblue (jusqu’à la fin août), bleuets d’automne (moins sucrés, jusqu’à la fête du Travail)

Chandler et Bonus (jusqu’à la mi-août), Liberty et Lateblue (jusqu’à la fin août), bleuets d’automne (moins sucrés, jusqu’à la fête du Travail) Chiens en laisse acceptés

450 288-3707

facebook.com/bleuetiereremillardfaille

