«Entamer l’avenir», le comité national des jeunes du Parti Québécois ce week-end à Québec

Sous le thème «Entamer l’avenir», le congrès du Comité national des jeunes du Parti Québécois prévu ce week-end à Québec est l’occasion de choisir les principes à défendre au cours des prochaines années.

Pendant les deux jours, le Comité national des jeunes débâtera sur diverses propositions à appliquer au sein du Parti Québécois.

«On veut débattre sur l’enjeu des politiques publiques, d’environnement, de solutions concrètes pour éviter le gaspillage, de ressources pour taxer les gros polluants et des propositions en matière d’éducation», explique la présidente sortante du Comité national des jeunes du Parti Québécois, Marie-Laurence Desgagné.

Plus de 200 personnes se sont mobilisées ce week-end pour parler indépendance.

«L’ambiance est positive, à l’image des sondages pour le Parti. Je suis fière de voir où on en est rendu. Il y a de beaux jours devant le Parti Québécois», précise Marie-Laurence.

Les jeunes du congrès ont espoir que le Parti Québécois gagne la partielle de Jean-Talon. Ceux-ci sont fébriles à l’idée de proposer leur projet de société.

«On compte tirer profit de notre première place dans la région, c’est pour ça que notre congrès est ici à Québec. Les jeunes sont heureux d’être dans la capitale qu’ils veulent voir devenir la capitale du Québec-pays», ajoute-t-elle.

Alors que Québec Solidaire se trouve devant le Parti Québécois dans l’intention de vote chez les jeunes, le comité a plusieurs idées pour aller chercher l’adhésion des jeunes. La base, selon eux, c’est la sincérité et la proximité des jeunes.

«On veut faire un travail de terrain, sur les réseaux sociaux, aller chercher les jeunes là où ils sont. On a un projet de société à leur présenter pour concrètement changer leur avenir, et ça, ça les fait vibrer», la présidente du Comité.

Pour Marie-Laurence, l’indépendance ne doit plus être évitée dans le débat politique, c’est encore plus pertinent dans une perspective écologique et c’est un angle à prioriser pour l’avenir chez les jeunes.