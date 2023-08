Entre croyance et incroyance

Peut-on penser la religion en dehors des stéréotypes et des cadres établis ? se demande l’auteur, « sans se soucier des institutions, qu’elles soient religieuses ou politiques, et sans se soucier de quelque bienséance spéculative ». Dans une série de courts textes, McEwen, qui est aussi professeur de philosophie au collégial, nous fait découvrir la pensée qui l’anime à cette époque de la vie où l’idée de la mort n’est plus une abstraction lointaine.

D’abord le mot en « D », Dieu. Que signifie-t-il, au-delà de toutes les images qu’on lui a accolées, comme celle du grand créateur qui présidera au « jugement dernier » ? On peut aimer tout ce qui existe autour de nous, le beau et le moins beau, sans obligatoirement croire qu’il y a quelqu’un là-haut. On peut aimer vivre au milieu de ce décor sans être obligé de remercier quelqu’un pour son beau travail.

Dans la vraie vie, oui, on remercie celui qui fait don de quelque chose, mais dans le cas de la nature, les remerciements ne s’imposent pas, affirme l’auteur qui refuse cependant l’opposition croyant-athée et les combats qu’elle suscite. Son parti pris est ailleurs.

Des formules paradoxales

Pourquoi chercher à tout prix à donner un sens à sa vie, demande-t-il ? Cette quête est souvent source d’angoisse. Il propose à la place un va-et-vient constant entre l’autarcie et l’ouverture au monde. Car « travailler au bien du monde est la seule façon d’atteindre le véritable bonheur ».

Lorsque le philosophe affirme que la prière est la sœur de la réflexion et que toutes deux ne demandent rien « puisque la prière et la réflexion ne sont pas à propos de nous », je décroche un peu. Dans mon catéchisme à moi, on priait pour demander quelque chose : une faveur, un miracle, une guérison, un pardon. C’était bel et bien à propos de nous, de la famille en premier lieu, puisque la pratique de la religion était tout d’abord familiale avant d’être dirigée vers l’action individuelle.

McEwen aime manier les formules paradoxales---. Il ne voit rien de contradictoire à dire qu’il croit en Dieu à cause de sa mère et à s’affirmer, l’instant d’après, athée, parce que son père « roupillait à l’église quand sa femme le traînait là le dimanche matin ». Il dit aimer croire « d’une certaine manière » en Dieu, mais aucunement en l’immortalité de l’âme. Il se sent aussi près de la joie que de la tristesse, de l’amour que de la colère. Il voudrait vivre quelques instants au-dessus des querelles trop humaines, mais sent le besoin de s’engager en même temps en faveur de la justice, tout en fuyant les débats politiques.

Il admet même être parfaitement à l’aise dans cette « position de philosophe gossant qui joue sur les mots à propos de tout », surtout à propos de Dieu. Rien n’est facile, conclut-il.

La patience

Mais le philosophe me perd à force de faire et défaire ses concepts. Voyez un peu : « Une fois cette prise de conscience de l’illusion de la conscience libre faite et digérée, le “je” ne devient rien, et il n’y a rien qui fait plus de bien, le vrai “tout ça” peut remplacer le faux mien. Tout ça n’appartient à personne, tout ça est bien trop grand pour le moi, et à la suite de la peur que cela peut susciter (éclater son ego est difficile pour l’ego, c’est certain), alors peut poindre enfin le vrai soulagement de n’avoir plus à fonder sa vie sur soi-même, ce qui de toute manière relève toujours d’une certaine mise en scène bancale. »

Ici un peu de clarté serait nécessaire, s’il veut « toucher le plus grand nombre de gens possible ». Là où je le retrouve, cependant, c’est lorsque le philosophe parle de la patience, comme la « mère de toutes les vertus ». C’est grâce à la patience que la beauté du monde finit par surgir au milieu du chaos.

La patience est un dur combat contre l’impatience, rien n’est donné d’avance.

Le philosophe affirme finalement que « l’univers a toujours existé, comme les Grecs anciens le croyaient. » Car cette entité ne peut avoir surgi à partir du rien. Faut pas s’étonner d’une telle affirmation puisque, selon McEwen, « Dieu est là, parmi nous, et il s’impose davantage à mesure qu’on le fuit ».

