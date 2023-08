Est-ce une aberration pour Hydro-Québec de retourner dans le nucléaire?

Bien des Québécois ont dû rester bouche bée cette semaine en apprenant dans Le Journal qu’Hydro-Québec procède à des études pour remettre en marche la centrale nucléaire de Gentilly. La première impression, c’est qu’il s’agit d’une pure bêtise. Le Québec est sorti du nucléaire il y a dix ans. La page est tournée, ne regardons plus derrière.

Le nucléaire fait peur. Les déchets nucléaires sont un problème. Les accidents nucléaires furent des catastrophes innommables. La décision de ne pas rénover Gentilly-2 et de sortir du nucléaire est apparue à plusieurs comme un soulagement.

Mais au-delà des perceptions, il devrait y avoir les faits. Les accidents nucléaires sont rarissimes. Dans les pays sérieux et organisés, on n’en répertorie presque pas. D’ailleurs, la gestion de Gentilly par Hydro-Québec a toujours été prudente au point où la population locale souhaitait le maintien des activités et s’opposait au démantèlement.

Changements climatiques

Quant aux déchets nucléaires, ils sont problématiques mais gérables. Cependant, dans le cadre de la lutte aux changements climatiques, plusieurs pays considèrent les déchets nucléaires comme un moindre mal par rapport aux sources d’énergie à forte émission de carbone.

C’est la raison pour laquelle le nucléaire est relancé en France comme dans d’autres pays d’Europe. C’est aussi la raison pour laquelle l’Ontario y replonge. Le nucléaire est une source d’énergie qui jouera un rôle dans la lutte aux changements climatiques.

Depuis plus de trente ans, je me suis intéressé de près à la politique énergétique du Québec. Une chose est simple: le Québec mise sur les barrages hydro-électriques comme source principale. Mais malgré cela, la politique énergétique du Québec misait sur une diversité de sources. Malgré la dominance de l’hydro-électricité, on ne voulait pas mettre tous les œufs dans le même panier. C’est la raison pour laquelle on avait toujours gardé un pied dans le nucléaire, une centrale.

La fermeture de Gentillly-2 est une décision qui a été prise dans un bien curieux contexte. Le PQ venait d’être élu et voulait faire des coups d’éclat dès les premières rencontres du Conseil des ministres. Cette décision de milliards de dollars, cruciale pour notre politique énergétique, a été prise sur un coin de table. C’était la décision de la ministre de l’Énergie de l’époque Martine Ouellet. Si vous parlez à un péquiste de Mme Ouellet aujourd’hui, il vous fera un discours sur son manque de jugement.

Le PQ qui réclame aujourd’hui de la transparence de Michael Sabia et d’Hydro-Québec. Il avait pourtant pris cette décision sans aucune étude sérieuse, sans la moindre consultation. De l’amateurisme pur.

Évaluation sérieuse

Je ne dis pas que la relance de Gentilly-2 est une bonne affaire. Mais Hydro-Québec a mal évalué la consommation future et cherche de nouvelles sources de production. La réfection de Gentilly-2 coûterait une fortune. De nouveaux barrages aussi. Il faut mesurer la rentabilité à long terme de nos options à ce moment-ci.

Loin d’être une aberration, c’est un exercice sérieux et utile.