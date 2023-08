Faites fureur avec ces rondelles d’oignon-bacon-cheeseburger sur le BBQ!

Voici une recette qui sort de l’ordinaire et qui fera de vos prochains rassemblements entre amis un succès assuré. Incapable de choisir quoi cuisiner parmi les grands classiques tels que les rondelles d’oignons et un hamburger fromage bacon ? Alors, pourquoi ne pas fusionner les deux pour créer la rondelle d’oignon ultime sans avoir besoin de sortir la friteuse ! Laissez aller votre imagination, il possible d’assaisonner le bœuf haché avec ce que vous avez sous la main. Fromage en grains, jalapeno et cornichons ne sont que quelques exemples de garnitures qui peuvent être ajoutées au bœuf pour complémenter ce plat. Préparez les serviettes à mains, c’est avec les doigts couverts de sauce BBQ que vous allez retourner prendre une rondelle d’oignon supplémentaire. Bon BBQ !

Portions : 5 beignets

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 1 h 15

Température interne : 165 °F

INGRÉDIENTS

2 lb de bœuf haché

2 tasses de fromage cheddar râpé tex-mex

2 c. à soupe d’épice BBQ au choix

1 gros oignon blanc

1 lb de bacon

1 tasse de sauce BBQ au choix

PRÉPARATION

Photo Philippe Lapointe