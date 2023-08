Festival Cigale: des airs de Californie à la Baie de Beauport

Le festival Cigale est présenté pour une deuxième année à la Baie de Beauport, à Québec ce samedi 12 août et dimanche. Pendant ces deux journées, quelques 20 000 festivaliers profiteront des concerts, de la plage, de l'offre alimentaire et de l'ambiance californienne. Tous les participants croisés par le Journal avaient le sourire aux lèvres, heureux de célébrer sous le soleil en cet été qui s'achève.

Lors de la première édition de Cigale en 2022, certains festivaliers avaient déploré une offre alimentaire insuffisante. Les organisateurs ont été à l'écoute.

«C'est seulement notre deuxième édition, donc a beaucoup appris de l'an passé. La première chose importante pour nous, c'est d'engager le dialogue avec les festivaliers (...). L'une des choses que nous avions vues et que l'on s'est fait dire, c'est l'offre alimentaire. Cigale, c'est musique-bouffe-plage. Si vous vous promenez aujourd'hui, vous allez voir que le site est plus grand que l'année passée. On a 25 offres alimentaires. On a triplé l'offre alimentaire'», explique Martin Tremblay, président de Gestev, l'organisateur de Cigale.

Julie Rheaume

«C'est sûr qu'il y a de l'apprentissage! Aujourd'hui, samedi, il faut super beau. Les gens sont arrivés tôt. On voit que ça fonctionne. Les gens ont des grands sourires (...). Je dirais que les améliorations fonctionnent», ajoute M. Tremblay.

L'événement était par ailleurs présenté à guichets fermés. Les 20 000 accès ayant trouvé rapidement preneur.

En se baladant sur le site, on voit que Cigale attire un vaste public d'âges variés.Certains parents viennent même de loin avec leur progéniture pour profiter de l'événement.

«On vient de le Côte-Nord, on vient de Sept-Îles. C'est l'ambiance, c'est l'été... (C'est une façon de ) marquer la fin de l'été avant le début de l'école», de dire Christopher Midride, accompagné de sa conjointe Carolanne Bélanger et leurs quatre jeunes enfants, pour expliquer la présence de sa famille.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Restaurateurs contents

Les restaurateurs croisés en début de journée samedi s'attendaient à faire de bonnes affaires pendant le week-end.

«C'est la première année en tant que Thai Zone qu'on est ici, on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment, mais il y va y avoir beaucoup de monde», espérait Stéphanie Ouellet, associée du camion de bouffe de bouffe Thai Zone, franchise mobile de la bannière.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Le restaurateur Patrick Marcil participait à Cigale pour une première fois avec son camion de churros. Aussi actif avec un camion de la bannière Chez Victor, il était cependant de retour pour une deuxième édition du festival avec son offre de burgers. «L'an passé, ç’avait été deux grosses journées», dit-il.

Météo

Après avoir fait des siennes toute la semaine Dame Nature était du bord de Cigale samedi. Même si la température affichait quelque 22 degrés à Québec et que le soleil était parfois timide en début de journée, la température était belle et confortable.

Environnement Canada prévoit toutefois pour dimanche des possibilités d'averses et même un risque d'orage.

De retour en 2024

Cigale sera de retour en 2024 pour une troisième édition. Les dates du festival seront annoncées sous peu. ''C'est sûr qu'il y a de la place pour un festival comme Cigale dans le marché de Québec'', conclut Martin Tremblay.