Il part en croisière pendant 3 ans... pour échapper à la crise du logement

Un Britannique frustré du prix des propriétés au Royaume-Uni a décidé de partir en croisière pendant trois ans, affirmant que son périple lui coûte le même montant que s’il achetait une maison dans son pays, rapporte le Daily Mail.

Adam partira en novembre prochain pour un véritable tour du monde d’une durée de 1000 jours qui l’amènera de Shanghai, en Chine, à Montego Bay, en Jamaïque.

Son périple lui fera visiter 382 destinations à travers plus de 140 pays.

Le prix d’un billet commence à environ 88 000 dollars canadiens par année pour cette croisière proposée par la compagnie Life at Sea Cruises à bord du Miray International’s MV Lara.

Pour les trois années durant lesquelles Adam sera parti, la facture atteindra donc près de 265 000 dollars canadiens.

En plus de la crise du logement, l’homme âgé dans la quarantaine raconte avoir vécu plusieurs épreuves récemment, dont une séparation et des problèmes de santé.

«J’ai vécu plusieurs événements qui ont changé ma vie dernièrement. Je me suis dit que j’en avais assez de tout ça», affirme Adam.

En plus d’être logé et nourri, il pourra profiter de spectacles, d’un gym, d’un spa et d’une salle de cinéma à bord du bateau.

Les quelque 1200 passagers du navire peuvent décider de débarquer à n’importe quelle destination pour explorer davantage un endroit. Par la suite, ils n’ont qu’à se déplacer par leurs propres moyens pour rejoindre le bateau dans un autre pays et remonter à bord.

Adam estime qu’au final, il pourrait même épargner de l’argent avec cette croisière, en raison du coût de la vie.

Selon le Bureau national de statistiques du Royaume-Uni, un ménage britannique moyen dépense environ 27 498 euros (40 445 dollars canadiens) par année pour le logement, le transport, l’électricité, la nourriture et le loisir.