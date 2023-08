La tentation nucléaire de Legault

Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, mais le gouvernement Legault réfléchit depuis plus longtemps que l’on ne le croyait à la relance de la controversée centrale Gentilly-2 et au nucléaire.

Nicolas Lachance, de notre Bureau parlementaire, a révélé que le nouveau patron d’Hydro-Québec avait demandé une analyse pour la possible remise en service de la centrale de 675 mégawatts, pourtant condamnée par le gouvernement Marois en 2012.

En juin dernier, après l’annonce de sa nomination, tant Michael Sabia que le ministre de l’Énergie ont éveillé quelques soupçons en laissant la porte ouverte au nucléaire, parmi les éventuelles solutions au manque d’énergie au Québec.

Pourtant, questionné ensuite au Salon bleu par le libéral Greg Kelley, Pierre Fitzgibbon avait affirmé que «le nucléaire, présentement, n’est analysé par personne à Québec».

Le ministre responsable avait dit observer ce qui se passe notamment en Ontario, mais pour faire taire les craintes, il avait spécifié que M. Sabia «n’a pas dit qu’on regarde le nucléaire».

L’intérêt de Legault

Maintenant que les intentions d’Hydro ont été dévoilées, des élus se sont rappelé que dès avril dernier, François Legault lui-même avait clairement manifesté un intérêt pour l’énergie nucléaire, lors d’une formation transpartisane sur les changements climatiques tenue à huis clos, à l’Assemblée nationale.

Certains députés de l’opposition soutiennent qu’ils ont été très étonnés de voir le premier ministre questionner le scientifique en chef, Rémi Quirion, sur la pertinence de considérer le nucléaire dans le futur, parce que ça «sortait un peu de nulle part».

«Il n’a pas dit qu’il était pour ou contre», nuance toutefois un témoin de la scène.

Changements de position

François Legault n’en serait pas à un premier revirement en la matière.

Avant le scrutin de 2012, il s’était positionné en faveur de la réfection de la centrale de Bécancour.

Puis, au contraire, lors de la dernière campagne électorale, alors qu’il s’engageait à demander à Hydro-Québec d’évaluer de nouveaux barrages, il avait ainsi justifié sa décision: «Ça va prendre soit des barrages, soit du nucléaire. Nous, notre choix, ce sont les barrages. C’est l’héritage de Robert Bourassa.»

Il y a possiblement une communauté d’esprit entre Sabia et Fitzgibbon, qui ont travaillé ensemble alors que le premier dirigeait la Caisse de dépôt et placement du Québec et que le second siégeait au conseil d’administration.

Sur le fond, est-ce qu’il est possible de faire marche arrière dans la déclassification de Gentilly-2, d’en faire la réfection et la relance? À un coût moindre que la construction d’un barrage, par exemple, en tenant compte aussi de la délicate et coûteuse gestion des déchets dangereux?

Il faudra attendre la conclusion de l’étude commandée par Hydro.

Celle qui était ministre responsable en 2012, Martine Ouellet, écrit dans un communiqué qu’elle avait eu la confirmation de la société d’État que la fermeture «serait irréversible».

Localement, bien des gens pensent aussi que c’est impossible, mais que le véritable attrait pour le gouvernement, c’est le site lui-même.

Si d’aventure une nouvelle centrale était souhaitée, trouver un site pouvant l’accueillir représenterait tout un casse-tête.

Ballon d’essai ou vraie solution? On verra.

Mais le trio Legault-Fitzgibbon-Sabia a l’air d’avoir une idée derrière la tête.