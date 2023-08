Le lobby immigrationniste est ignorant ou menteur.  

J’ai souvent écrit sur l’immigration.

Essentiellement, je dis trois choses: elle ne sauvera pas le Québec, on surestime son apport, et elle ne se réduit pas à l’économie.

Inévitablement, on me répond à coups de faussetés démenties par des tas d’études sérieuses, que mes contradicteurs ne connaissent pas... ou de propos totalement déconnectés du réel.

Désolé de le dire comme ça.

Franchement

On me dit par exemple qu’une forte immigration est requise pour contrer le vieillissement du Québec.

Oui, le Québec vieillit, comme le reste de la planète. On vit plus longtemps en raison des progrès de la science.

C’est préoccupant, car on demandera à moins de jeunes de financer le bien-être de plus de vieux.

Comme l’immigrant moyen est plus jeune que l’âge moyen de la population d’accueil, on peut raisonnablement penser que les nouveaux arrivants rajeuniraient la société d’accueil.

Mais c’est faux, car le vieillissement sera si massif, si fort, en vitesse et en volume, que même des quantités démentes d’immigrants n’affecteraient que marginalement le phénomène.

Pour le Canada, vous trouverez notamment la démonstration chez Mahboubi et Robson (2018).

D’autres l’ont confirmé depuis.

Pire encore, les jeunes immigrants font ensuite venir leurs vieux parents.

Mes contradicteurs évoquent aussi la dénatalité: on ne ferait plus assez d’enfants. Ce serait cela le «vrai problème».

Pourquoi fait-on moins d’enfants?

Un tas de raisons: chaque enfant coûte plus cher, les femmes ont des carrières professionnelles, la religion a décliné, la pollution affecte les capacités reproductives, et nous sommes plus individualistes que jadis.

C’est un phénomène universel, contre lequel on ne peut pas grand-chose, et qui a aussi nombre d’aspects positifs, comme la professionnalisation des femmes.

Revenir en 1923? Sérieusement...

Certains parlent de l’immigration comme clé de notre niveau de vie futur. «Boulechite» !

Le Japon et la Corée du Sud acceptent très peu d’immigrants et sont des sociétés prospères.

Leur croissance économique depuis une vingtaine d’années a été plus forte que celles du Canada et de l’Australie, qui accueillent énormément d’immigrants.

Dans le cas du Canada, l’étude la plus complète de l’impact de l’immigration sur le PIB est celle de Grenier et Boudarbat en 2015, revisitée par Fortin en 2019.

Cet impact est, au mieux, faible, mais peut même être négatif, en raison des coûts qu’entraîne l’immigration pour la société d’accueil, à plus forte raison quand la hausse est massive et subite, comme c’est le cas présentement au Canada.

Classements

Voyons maintenant les pays avec les PIB par habitant les plus élevés au monde.

Les 10 premiers sont: Luxembourg, Irlande, Suisse, Norvège, Macao, États-Unis, Danemark, Singapour, Islande et Australie.

Seuls les États-Unis ont une énorme population.

Si vous prenez non plus le PIB, mais l’indice de développement humain de l’ONU (pouvoir d’achat, santé, éducation, etc.), les premiers au classement sont: Suisse, Norvège, Islande, Hong Kong, Australie, Danemark et Suède.

Des pays avec de petites populations, sauf un.

Le lobby immigrationniste est ignorant ou menteur.