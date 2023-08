Idée de vacances : Pourquoi pas un road trip à Cape Cod

Péninsule du Massachusetts en forme de crochet située non loin de Boston, Cape Cod s’avère une destination tout indiquée pour un road trip estival à 7 heures de voiture depuis Montréal ou Québec. Au-delà du charme de ses jolis villages et de la beauté de son littoral, les eaux bordant de part et d’autre la presqu’île sont un chouette terrain de jeux pour les activités récréatives.

En 1961, le président John F. Kennedy a fait protéger une grande partie de son Cape Cod natal en créant le Cape Cod National Seashore, une aire de 176,47 km2 dans le comté de Barnstable.

Le parc national compte maintes dunes, marais et plages protégés.

Pour dompter les vagues, les surfeurs se rendent du côté de la plage de Head of the Meadow du côté de l’océan.

Photo fournie par Cap Cod Chamber, Jon Miksis

Les plages de ce côté sont d’ailleurs très belles, comme la Nauset Beach à Orléans et on peut y voir de très beaux levers de soleil.

Photo fournie par Greta Georgieva

Pour une eau plus chaude, on privilégie les plages à l’intérieur de la baie depuis lesquelles on contemple aussi les couchers de soleil, comme la magnifique plage de Mayflower Beach.

Des eaux riches

Les phoques abondent d’ailleurs dans les eaux bordant la péninsule, d’autant plus depuis que des réglementations ont été mises en place pour les protéger, ce qui nécessairement attire la présence de requins blancs. (C’est d’ailleurs dans cette région — sur l’île de Martha’s Vineyard précisément — que Steven Spielberg a tourné Les Dents de la mer, sorti en 1975.)

Certaines mesures ont été mise en place, plusieurs requins étant désormais équipés de balises et ne vous étonnez pas de voir des affiches devant les plages annonçant leur présence. Il faut faire preuve de prudence dans les zones de baignade, mais, n’empêche, les attaques de requins sont rarissimes.

Peut-être avez-vous visionné cette vidéo qui circulait abondamment sur les réseaux sociaux en juillet où trois baleines à bosse se sont mises à sauter à l’unisson, donnant l’impression d’un spectacle de ballet synchronisée au large de Cape Cod ?

Un spectacle rare et magnifique qui fait foi de la présence de baleines (à bosse, franche, rorqual commun et petit rorqual), la région était d’ailleurs autrefois un important port de chasse.

Photo fournie par Paul Scharff

Bien que la chasse soit bel et bien révolue, de mai à octobre il est possible de les observer lorsqu’elles sont en migration.

Plusieurs excursions sont offertes depuis les ports de Provincetown et Barnstable et lorsqu’elles sont au rendez-vous, on en prend parfois plein la vue ! On peut également participer à des activités récréatives de pêche.

On y trouve de la morue, évidemment, le bar rayé et le poisson bleu.

Admirer les eaux

Les étangs et marais salés de Cape Code s’avèrent un véritable paradis pour les kayakistes. Parmi les meilleurs endroits, il y a Nickerson State Park, Nauset March et vie sauvage foisonnante (oiseaux, phoques, otaries) ou les paisibles Bass River et Scorton Creek.

Photo fournie par Cap Cod Chamber, Paul Scharff

La destination foisonne aussi de phares, pas moins de quatorze qui bordent le littoral. La majorité de ces phares sont ouverts au public. On peut donc y grimper pour admirer l’horizon. Le plus populaire est sans aucun doute le phare de Nauset Light, celui-là même qu’on retrouve sur les sacs de croustille Cape Cod.

Photo fournie par Cap Cod Chamber, Paul Scharff

Plusieurs fois déplacé depuis sa construction, en 1877, il risque de l’être à nouveau à cause de l’érosion des sols.

Pour le moment il se trouve à proximité de Nauset Light Beach et de Three Sisters Lighouses.

INFOS PRATIQUES

Hébergement

L’endroit étant très populaire en juillet et en août, il reste peu d’hébergements à prix abordables présentement. On peut toutefois se rabattre sur certains campings. Septembre est aussi un très beau mois et la destination est parfaite pour un long week-end.

Kayak

Cape Marsh Kawaking

www.capemarshkayaking.com

Cape Cod National Seashore

Frais de 25 $ US (33 $ CAD), par véhicule, pour un stationnement et l’accès à 6 plages principales. Pour quelques jours, envisagez la passe annuelle à 60 $ US (80 $ CAD) : www.nps.gov/caco

Observation des baleines

Dolphin Fleet

Excursions de 3-4 heures, plusieurs départs (juin à août possibilité d’une excursion au coucher de soleil) 75 $ US adulte (100 $ CAD), 50 $ US enfant (66 $ CAD).

www.whalewatch.com