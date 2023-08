Les plantes à la rescousse de votre étang pour diminuer les algues

Q : J’aimerais savoir ce que je peux faire pour éviter qu’il y ait des algues vertes dans mon étang artificiel. J’ai remplacé l’eau quelques fois et j’ai essayé plusieurs produits conçus pour éliminer les algues sans voir d’amélioration. Merci de venir à mon secours !

- M. Huang

R : Il n’est pas toujours facile de conserver une eau claire, saine, sans odeur et de contrôler les algues dans un étang artificiel. De nombreuses sources d’éléments nutritifs (pollen, poussières, fientes d’oiseaux, feuilles mortes, fertilisants, etc.) favorisent la croissance des algues. Toutefois, comme la présence de ces dernières est nécessaire à l’équilibre d’un jardin d’eau, il est préférable de ne pas les éliminer complètement.

Lorsqu’un étang artificiel est planté de plusieurs végétaux aquatiques, la prolifération des algues est habituellement endiguée. Les plantes absorbent les minéraux et ombragent l’eau, privant ainsi les algues de deux éléments vitaux à leur croissance. Cependant, il arrive tout de même que la population d’algues se mette à augmenter de façon inquiétante. Dans ce cas, l’utilisation d’algicides ou le remplacement de l’eau du bassin par de la nouvelle eau ne sont pas des solutions adéquates.

Le meilleur moyen de limiter la prolifération des algues est d’ajouter des bactéries – vendues dans les centres de jardinage – deux à trois fois par semaine jusqu’à ce que l’eau soit redevenue claire et saine. Toutefois, dans votre cas, je crois qu’il vous faut planter plus de végétaux autour et dans votre bassin pour diminuer la prolifération des algues. Il existe quatre groupes de plantes aquatiques distincts. Les plantes à feuilles flottantes, tels les lis d’eau, les nénuphars et le lotus, produisent une abondante et impressionnante floraison. Grâce à leurs grandes feuilles, elles ombragent l’eau, gardant ainsi sa fraîcheur, et servent d’abri aux poissons ainsi qu’à certaines larves d’insectes utiles. Les plantes flottantes, comme la laitue d’eau et la jacinthe d’eau, flottent librement sur la surface de l’eau sans être enracinées au substrat. Les plantes submergées, comme l’élodée du Canada, vivent sous la surface de l’eau. Elles servent de nourriture pour certains poissons et sont essentielles pour oxygéner l’eau. Finalement, les végétaux des lieux humides, comme la pontédérie et les sagittaires, sont des plantes dont le pied peut être recouvert d’eau, mais dont le feuillage doit toujours être à l’air libre. Ces plantes, qui couvrent les rives d’un étang, abritent une grande quantité d’insectes, de grenouilles, d’oiseaux ainsi que de petits mammifères et servent de frayère à certains poissons.

Afin d’atteindre un bon équilibre, vous devez avoir une quantité de plantes aquatiques proportionnelle à la surface de votre jardin d’eau. Le tableau suivant donne le nombre de plantes aquatiques nécessaires en fonction de la dimension du bassin.

D’autre part, comme l’eau d’un étang artificiel se réchauffe rapidement et que l’activité bactérienne y est assez intense, il arrive souvent qu’il y ait un manque d’oxygène dissous dans l’eau. Il n’est toutefois pas nécessaire d’installer un système d’oxygénation dans un jardin d’eau qui bénéficie d’un apport régulier de bactéries, qui n’héberge pas de poissons et qui comprend de nombreux végétaux aquatiques plantés dans un terreau pauvre en matière organique. Par contre, même en respectant ces conditions, il se peut que l’eau de votre étang soit glauque et qu’elle contienne beaucoup d’algues.

Plusieurs méthodes permettent alors d’oxygéner l’eau afin d’en améliorer la qualité. Vous pouvez d’abord joindre une cascade ou un ruisseau à votre bassin. Faites toutefois en sorte que ces structures soient ombragées durant l’après-midi afin d’éviter un réchauffement indu de l’eau. Dans certaines situations, principalement lorsqu’un bassin héberge de nombreux poissons, on peut aussi opter pour l’installation d’un compresseur qui injecte de l’air dans l’eau. Finalement, contrairement à la croyance populaire, les jets d’eau et les fontaines n’oxygènent pas l’eau des étangs artificiels. En fait, l’eau qui en jaillit se réchauffe au contact de l’air et perd une partie de l’oxygène qui y était dissous. Les fontaines et les jets d’eau doivent être disposés le plus loin possible des lis d’eau et des nénuphars, qui préfèrent une eau parfaitement calme.

Quantité de plantes aquatiques nécessaires au bon fonctionnement d’un jardin d’eau en fonction de sa surface (pour un étang situé au plein soleil)

Surface de l'étang

1,5 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 1-2

Flottantes : 2

Submergées : 6

Des lieux humides : 8

Surface de l'étang

2,5 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 2

Flottantes : 2

Submergées : 12

Des lieux humides : 10

Surface de l'étang

3,5 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 2-3

Flottantes : 3

Submergées : 18

Des lieux humides : 14

Surface de l'étang

5,5 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 3-4

Flottantes : 4

Submergées : 24

Des lieux humides : 18

Surface de l'étang

8,5 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 4-5

Flottantes : 5

Submergées : 30

Des lieux humides : 24

Surface de l'étang

11 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 5

Flottantes : 6

Submergées : 36

Des lieux humides : 30

Surface de l'étang

14 m2

Quantité de plantes

À feuilles flottantes : 5-6

Flottantes : 7

Submergées : 42

Des lieux humides : 36