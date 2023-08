Madame Guilbault, voici ce qui n’a aucun bon sens avec le REM

Ça n’a pas de bon sens qu’un projet de transport collectif qui a coûté aussi cher que le REM se traduit par une baisse globale de services pour les usagers.

En raison d’une clause de non-concurrence dont bénéficie le REM, certains trajets d’autobus sur la Rive-Sud ont été, ou seront, abolis.

Cela rallonge et complexifie le déplacement de certains usagers vers Montréal. Quel non-sens en 2023! L’offre de transport en commun doit augmenter, pas être réduite!

Abolition de la voie réservée sur le pont

Mauvaise nouvelle aussi pour les personnes qui se rendent à Montréal en prenant un bus de la Montérégie, de l’Estrie et d’ailleurs.

À moins d’interventions politiques, la voie réservée du pont Samuel-De Champlain qui leur permet d’arriver plus vite qu’en auto sera abolie le 25 août.

Le plus ridicule dans tout ça, c’est que le maintien de cette voie réservée serait peu coûteux comparativement à d’autres solutions pour la mobilité durable. Elle existe et fonctionne très bien.

La transformer en une voie d’accotement supplémentaire, inutilisée la plupart du temps, engendra des coûts sans améliorer la mobilité de qui que ce soit.

Agir maintenant

Les voies réservées ont fait leurs preuves partout à travers le monde. Le pont Samuel-De Champlain sera encore plus achalandé si plus de gens l’empruntent en voiture, faute d’options plus efficaces en transport en commun.

Ça fera plus de congestion pour tout le monde et plus de GES. Voilà pourquoi il faut conserver cette voie réservée et amplifier son utilisation!

Elle pourrait être empruntée par d’autres véhicules à plus de trois passagers: minibus, taxis partagés, autos partagées, covoiturages, etc.

En plus du REM, il faut plus de bus qui viennent de partout. On manque d’offres en région.

Les experts en mobilité durable, comme Catherine Morency de Polytechnique Montréal, ont plein d’autres bonnes idées. Malheureusement, ils ne sont pas entendus.

Entrer dans la modernité

Madame Guilbault, vous êtes notre ministre non seulement des Transports, mais aussi de la MOBILITÉ DURABLE, qui plus est, notre vice-première ministre. De grâce, écoutez les experts et intervenez!

Le Québec a besoin d’une approche nationale structurante et cohérente, pour améliorer la mobilité durable de sa population. Pas de décisions prises à la pièce en fonction de l’intérêt économique à court terme de la Caisse de dépôt et de placements du Québec (CDPQ).

Même si la CDPQ est un formidable outil de développement économique pour le Québec et qu’on aime le REM, celui-ci ne doit pas nuire au transport collectif qui est essentiel au développement d’une société moderne et à notre réponse à la crise climatique.

Pour que la population se déplace en transport en commun, il doit être efficace, abordable et agréable. Le gouvernement du Québec devrait utiliser son Fonds Vert à cette fin. Les municipalités manquent de ressources.

Comme le disait Enrique Penalosa: «Une ville peut se dire avancée non pas quand les pauvres se déplacent en voiture, mais quand les riches utilisent les transports publics.»

C’est aussi vrai à l’échelle un pays.