Merci, vieux père Noël

La vie m’a offert un cadeau de Noël spécial cette année. À 34 ans, j’ai été nommé adjoint au directeur des sports, ce qui venait notamment avec la tâche de gérer Réjean Tremblay.

Bien honnêtement, cette partie du travail, je ne trouvais pas que c’était un cadeau tant que ça.

Un « kid » à Québec, qui ne travaillait pas dans la section des sports et qui devait donner des consignes à Réjean Tremblay, qui a plus de 50 ans de métier...

C’est sûr que j’étais intimidé et admiratif de ses accomplissements.

Lulu, dans Lance et compte, était l’une de mes idoles quand j’étais tout jeune. Je trouvais Réjean parfois un peu chien avec ma belle ville de Québec.

Je savais que c’était un personnage. Je savais qu’il avait un orgueil un peu intense. Je savais qu’il fallait faire attention pour ne pas être dans son chemin si c’est la voie qu’il avait choisie.

Je ne le connaissais pas beaucoup avant. Je l’avais rencontré quelques années auparavant. J’étais avec mes jeunes neveux à un aréna et j’essayais de leur expliquer que c’était quelqu’un d’important, lui, mais ils ne comprenaient pas.

L’épouse de Réjean, Julie, avait dit aux enfants : « C’est le père Noël », pour m’aider. C’était plus simple comme ça.

Finalement, ce n’était pas intimidant du tout de travailler avec Réjean. Il est loin en « batinse » d’être un père Noël, mais le fameux personnage bourru que l’on s’imagine, ce n’est pas lui.

Réjean aide tout le monde. Il nous demande notre avis. Il me demande comment titrer pour que ça marche fort sur le web. Il lit tout et conseille les plus jeunes pour leurs textes.

Une passion pour son métier

Il a encore la volonté d’apprendre, de s’adapter. C’est rendu un pro du texto alors qu’il écrivait sur une dactylo auparavant.

Il avait une idée pour un reportage qu’il voulait faire dans deux mois et il m’appelait à 7 h 15, en état d’euphorie, pour me parler de ce sujet.

Un peu comme un jeune journaliste pimpant qui vient de commencer sa carrière. C’est fou sa passion pour ce métier. Et c’est la clé de sa longévité, à mon avis.

Je suis jeune pour écrire sur Réjean et je n’ai pas la prétention d’avoir vécu des histoires folles avec lui comme plein d’autres gens dans le métier.

Mais il y a quelque chose que je peux voir très bien toutefois, c’est la transformation du métier et la façon dont Réjean s’adapte à travers tout ça.

Et c’est ce qui m’impressionne le plus de lui.

Imaginez comment il aurait pu tout lâcher et juste faire de la moto en Floride.

Il y a l’instantanéité du web, les heures de tombée devancées, les réseaux sociaux qui le traitent de vieux fou presque quotidiennement, les équipes sportives qui contrôlent l’information, les stratèges en communications qui disent aux athlètes quoi dire aux médias.

Raconte de bonnes histoires

Mais pour lui, que ce soit en 1975, en 2023 ou en 2045, le travail, c’est de raconter une bonne histoire que les lecteurs vont aimer. Le reste, c’est secondaire.

On pourrait croire qu’il est baveux ou arrogant. En fait, oui, il en est capable, mais c’est quand il a besoin de l’être, car il sent qu’on le niaise et, donc, qu’on niaise le lecteur.

S’il est intrépide et cavalier quand il cherche une info, c’est sûr qu’il ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais il s’en fiche. Réjean veut que ses lecteurs aient des réponses.

Il n’écrit pas pour plaire ou déplaire. Il n’écrit pas pour choquer ou rassurer. Il écrit ce qu’il pense, que ça fasse plaisir ou pas.

En 12 ans au Journal, Réjean, tu auras écrit des chroniques qui ont renseigné, dérangé, bousculé et touché.

Sache que ce chemin que tu empruntais, de penser d’abord et avant tout à ce que le lecteur veut savoir, on va continuer de le suivre. Et ce, que ça fasse plaisir ou non.

Merci Réjean.