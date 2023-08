Metallica au Stade olympique: des billets à plus de 5000$ en revente

À moins de 24 heures du deuxième concert de Metallica au Stade Olympique, il peut en coûter jusqu’à près de 5000$ sur les sites de reventes pour les retardataires qui décideraient de se procurer des billets à la dernière minute.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Dans le but de connaître le prix de billets de dernière minute pour assister à ce deuxième spectacle de Metallica au Québec depuis 2017, Le Journal a visité les principaux sites de revente (Stubhub, billets.ca, Ticketmaster et Marketplace) en début de soirée samedi.

Il était d’ailleurs toujours possible de mettre la main sur quelques perles rares, mais pas à n’importe quel prix.

Les billets se faisaient de plus en plus rares du côté de billets.ca, il était toutefois possible d’obtenir une paire de billets dans le fameux «snake pit», pour un impressionnant total de 5288.85$. D’autres paires un peu plus abordables étaient tout de même disponibles dans les environs de 400$.

De son côté, Stubhub permettait à ceux qui désiraient vivre l’expérience d’avoir accès au «snake pit» tout en économisant quelques milliers de dollars alors qu’il en coûtait un peu plus de 2000$ la paire. Il était également possible de trouver deux billets pour s’en remettre à une facture qui compte un zéro de moins sans toutefois avoir le meilleur positionnement.

Si les paires de billets variaient entre 400$ et 1800$ sur Ticketmaster, c’est du côté des revendeurs sur Marketplace qu’il était possible d’obtenir les meilleures offres. Il était alors facilement possible de trouver une paire de billets au parterre avoisinant les 200$.

Il y a fort à parier que quelques passionnés n’hésiteront pas à payer le plein prix pour avoir l’occasion de voir James Hetfield et sa bande fouler les planches du Stade olympique dimanche soir.

La troupe californienne a d’ailleurs servi toute une performance aux quelques 55 000 fans présents vendredi soir alors qu’elle revenait pour la première fois sur les lieux de la fameuse émeute du Stade olympique de 1992.