Pierre Fitzgibbon et sa poubelle pour l’éternité: Gentilly-2

Hydro-Québec réfléchit sur une possible relance de la centrale nucléaire Gentilly-2 en prétextant qu’il serait irresponsable de ne pas étudier la question pour faire face aux besoins futurs en électricité.

Cette annonce survient quelques jours après l’entrée en poste du nouveau PDG Michael Sabia. Il est raisonnable de croire que l’intention était déjà dans les cartons et que le super ministre Fitzgibbon n’est pas étranger à la chose!

Mis à part le fait que la construction de nouvelles centrales nucléaires pourrait rapporter gros à des entreprises privées frayant dans le cercle du pouvoir, on comprend difficilement que le recours au nucléaire refasse surface dans la conjoncture actuelle.

On s’éloignerait des énergies propres renouvelables avec des centrales qui produisent des déchets radioactifs prenant des centaines d’années à s’éliminer. L’environnement serait affecté avec une sécurité des citoyens plus à risque s’il surgissait un accident majeur.

Les coûts de production augmenteraient de façon importante avec cette technologie et entraîneraient une pression à la hausse sur les tarifs domestiques.

Cette nouvelle quête du nucléaire contraste avec les démarches, lors de son premier mandat, du premier ministre Legault auprès de Doug Ford, alors qu’il voulait exporter l’expertise d’Hydro-Québec et l’électricité québécoise dans la province voisine. Il importerait maintenant l’expertise nucléaire ontarienne.

La caste du monde des affaires y trouverait son compte pendant que le citoyen s’avérerait le grand perdant.

L’État inféodé

Il fut un temps où notre Assemblée législative était occupée largement par des avocats qui concentraient leurs efforts sur l’adoption des lois tout en ayant des équipes d’attachés politiques qui jouaient aux travailleurs sociaux dans les circonscriptions.

Les années 1960 et 1970 ont amené quelques économistes et militants sociaux dans notre enceinte parlementaire qui ont contribué à sortir le Québec de la grande noirceur, à favoriser une certaine émancipation et à améliorer sérieusement les conditions de vie des citoyens.

Depuis les années 1990, nous nous sommes plutôt donné des gouvernements de financiers et d’hommes d’affaires plus préoccupés de la croissance des entreprises que du bien-être de la population. On peut penser à la crise du logement.

On oublie trop facilement que la CAQ est issue d’un mouvement cofondé par François Legault et Charles Sirois. Les deux protagonistes voulaient sabrer dans le personnel d’Hydro-Québec et leur rémunération au début des années 2010.

Se rassurer

Il semble que le ministre de l’Économie soit en voie de répondre aux attentes du comptable Legault et du spéculateur Sirois, ce dernier étant resté bien présent dans l’environnement caquiste.

Fait intéressant, la nouvelle d’une relance de Gentilly-2 n’a pas été accueillie avec indifférence. L’opposition fuse de toutes parts, y compris chez des citoyens de la région qui ne croient pas nécessaire une réouverture.

Il y a bien le député Martel qui tente de ne pas faire mal paraître son boss Fitzgibbon, il arrive surtout à manifester sa grande incompréhension des enjeux.