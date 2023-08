Chaque année, Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec (PAQ) récompense le talent et les efforts d’artisans de la province lors du dévoilement des lauréates des prix métiers d’art 2023. Le prix Leclerc Communication du Conseil des métiers d’art du Québec, qui souligne l’excellence de la production d’un artisan ou d’une artisane exposant à Plein Art Québec (PAQ) qui compte plus de cinq ans de pratique professionnelle, a été remis à la joaillière Emilie Dell’Aniello (Aniello Atelier, kiosque no 246) pour l’excellence et l’originalité de son travail. Sa production s’est démarquée par la recherche de motifs, de textures, de même que par la démarche artistique approfondie. Par ailleurs, le Prix Ville de Québec, qui souligne la qualité et l’originalité de la production d’un exposant ou d’une exposante de la ville de Québec à Plein Art, a été décerné à Lisa-Marie Masse, joaillière (Lisa from Island, kiosque no 410). La délicatesse et le raffinement de sa production ont fait de sa première présence à Plein-Art une présence remarquée par les membres du jury, qui l’ont choisie à l’unanimité. Plein Art se termine demain à l’espace 400 du Vieux-Port de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et conseillère du district de Loretteville-Les Châtels, Ville de Québec ; Lisa-Marie Masse, joaillière ; Marc Douesnard, président du Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) ; Emilie Dell’Aniello, joaillière, et France Girard, gestionnaire, architecture et patrimoine (CMAQ).

Une première réussie !

Photos fournies par le Tournoi

Présentée durant 4 jours (du 3 au 6 août dernier) au PEPS de l’Université Laval, la 1re présentation du Tournoi international de basketball de la Vieille Capitale a réuni 21 équipes (250 joueurs) composées de jeunes âgés entre 12 et 15 ans provenant de trois provinces canadiennes. Les nombreux matchs disputés par les 8 équipes féminines et les 13 équipes masculines, les activités de la Zone Famille ainsi que la présence de l’athlète professionnelle Emily Potter (photo de gauche) durant la première journée du tournoi ont permis aux jeunes et aux organisateurs de vivre une expérience unique et inoubliable. Félicitations à la formation Hope Basketball de Québec, gagnante en Division masculine D2, et à Olivier Gagné (en compagnie de Joel Fouego, l’un des organisateurs) (photo de droite), désigné joueur par excellence (MVP) de cette division.

Salut Gaston

Photos d’archives

Décidément, la semaine qui se termine a été chargée d’émotions avec le décès de l’ex-gardien de but de la LNH, Gilles Gilbert, dimanche dernier, à l’âge de 74 ans, et maintenant de celui de Gaston Bélanger (photo) des Promotions sportives GB de Beauport survenu mercredi soir dernier à l’âge de 80 ans. Fondateur et éditeur de la Revue sportive, qui existe depuis une trentaine d’années, instigateur du Tour cycliste de Beauport de 1975 à 1982, Gaston avait à cœur de souligner les exploits sportifs de ceux et celles qui étaient oubliés par les médias traditionnels. D’ailleurs, Gaston avait été honoré en 2010 à Ottawa par le premier ministre du Canada de l’époque, Stephen Harper, et avait reçu, en 2015, la médaille de l’Assemblée nationale pour son implication dans la communauté à faire la promotion du sport amateur dans la grande région de la Capitale-Nationale. Côté sportif, Gaston, originaire de Thetford-Mines, avait aussi une belle feuille de route en cyclisme avec ses participations avec l’équipe canadienne de 1959 à 1971, ses titres d’athlète de l’année en 1961 et en 1962 (photo du bas) et ses participations au Tour du Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Tour de l’Avenir, en France. Il a aussi fait sa marque en ski alpin (équipe canadienne) et dans les courses en motoneige. Je ne compte plus le nombre de parties de golf que l’on a jouées ensemble ni le nombre de fois où j’ai animé les lancements de ses revues sportives. Salut mon ami Gaston. Mes condoléances à sa famille et ses proches.

Anniversaires

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Patrick Dom (photo), directeur général Tournoi pee-wee de Québec... Dany Poulin (Dan Pou), directeur général du club de golf Lac Saint-Joseph... Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto (LNH), 45 ans... Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain (de 1988 à 2002), 52 ans... François Hollande, 24e président de la République française (de 2012 à 2017), 69 ans... Judi Richards, chanteuse, épouse d’Yvon Deschamps, 74 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 12 août 2022 : Paul Bourque (photo), superviseur technique chez TVA Sports... 2021 : Philippe Belley, 39 ans, réalisateur, producteur et fondateur des Films de La Baie (Saguenay)... 2019 : Jean-Jacques Côté, 101 ans, retraité de la brasserie Molson à Québec... 2017 : Bryan Murray, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la LNH (Ottawa)... 2015 : Marcel Fontaine, 67 ans, véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt... 2014 : Lauren Bacall, 89 ans, actrice américaine de cinéma... 2013 : Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d’Acadie-Bathurst de la LHJMQ... 2012 : Ève Cournoyer, 43 ans, auteure-compositrice-interprète québécoise... 2008 : Gilles « Bad News » Bilodeau, 53 ans, avec les Nordiques (AMH et LNH) de 1978 à 1980... 2007 : Merv Griffin, 82 ans, acteur, animateur et producteur américain... 1999 : Jean Drapeau, 83 ans, maire de Montréal pendant 29 ans... 1996 : Robert Gravel, 51 ans, comédien metteur en scène, dramaturge, enseignant québécois et cofondateur de la Ligne nationale d’improvisation (LNI)... 1982 : Henry Fonda, 77 ans, acteur américain... 1964 : Ian Fleming, 56 ans, romancier anglais.