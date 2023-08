Romans d'ici: avancer à coups de petits indices

Que voilà un polar qui nous tient perplexes jusqu’à la fin ! À l’instar de l’enquêteur Jack Barral, chargé de traquer un bien mystérieux tueur en série.

Le roman Série éliminatoire est l’illustration parfaite de ce que l’on entend par « intrigue policière ». Il ne nous tient pas en haleine en raison de rebondissements spectaculaires ; on ne peut pour autant le lâcher tant on veut comprendre de quoi il en retourne !

À quoi rime une série de meurtres marquée par le dessin d’un papillon bleu laissé sur les victimes – par ailleurs fort différentes l’une de l’autre ?

On sympathise rapidement avec le lieutenant-détective Jack Barral à qui le dossier a été confié alors qu’il n’a pas d’indices pour avancer.

Et ça commence durement : dès le 1er janvier, Montréal a droit à son premier meurtre de l’année. Un policier a été retrouvé étranglé au parc Jarry.

Walteur Harrisson est un agent sans envergure qui mène une vie si terne et qui loge dans un logement si miteux que ça en est bizarre. Mais est-ce que cela justifie son assassinat ?

La situation se complique quand un autre homme est retrouvé étranglé, affublé lui aussi d’un papillon. Mais cette fois, la scène se déroule à Québec et la victime, le flamboyant Gilles Larivée, est l’exact envers de l’agent Harrisson. Qu’est-ce qui peut relier deux êtres aussi dissemblables ?

C’est par un travail minutieux et fastidieux, bien expliqué, que Barral et son équipe remonteront la piste, qui les mènera aussi en Gaspésie et au Saguenay.

De la précision

À la description factuelle de l’enquête s’ajoutera alors une présentation tout aussi exacte des endroits où elle se déroule et de la succession des jours. L’auteur, Olivier Challet, est ingénieur de formation, il ne cède donc jamais à l’à peu près, au grand bonheur des lecteurs exigeants !

Mais cette précision n’a rien de technique. Au contraire, l’auteur sait créer toute une atmosphère en s’appuyant sur la rudesse de l’hiver québécois. Et l’on croit sans peine aux divers univers glauques associés aux victimes.

Il faut dire que si Challet signe ici son premier polar pour adulte, il est déjà reconnu pour sa série Max enquête, destinée aux jeunes.

Son talent de conteur se transpose sans peine à un univers plus complexe, qui implique la collaboration entre différents corps policiers, les pressions de la direction de Barral, la quête de renseignements auprès du crime organisé, et les négociations avec des journalistes en quête de scoops.

Près de la réalité

Dans cette même veine réaliste, le poids du travail policier sur les individus est bien démontré. Tout est sacrifié à l’enquête en cours. Jack Barral s’ajoute donc au lot de personnages de détectives à la famille disloquée et à la vie privée étriquée.

Mais comme il ne joue pas aux héros et que la contribution de son équipe est bien mise en valeur, Barral reste plus près de la réalité que du cliché. Ce qui donne vraiment envie de le suivre à nouveau !